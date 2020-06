„Academicianul Profesor Doctor în Științe Alcoolice” de la Dinamo dă ordinul de zi pe „haită”: „Beți ca noi, dar luați campionatul!” VIDEO

Dinamo este în cea mai neagră perioadă din istoria sa de 72 de ani, împliniți pe 14 mai. Ionuț Negoiță nu mai bagă bani în club, se chinuie să-l vândă și nu găsește nici un cumpărător serios, numai suporterii din Peluza Cătălin Hâldan (PCH), prin programul socios Doar Dinamo București (DDB) țin echipa pe linia de plutire prin banii pe care îi strâng de la cei peste 7.500 de membri cotizanți (mai exact, erau 7.499 pe 20 iunie dimineață și cum media înscrierilor zilnice este 78, pragul de 7.500 este deja istorie…).

Peste toate necazurile „cronice” a mai venit și cazul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2 care a dus la amânarea meciului cu Chindia Târgoviște și la întreruperea antrenamentelor, izolarea jucătorilor acasă, tensiune în plus, toate belele par să testeze rezistența psihică a „câinilor”. Trecutul, însă, tradiția, ar trebui să fie un suport moral, un motiv de ambiție pentru a ieși din perioada asta de minim istoric. Dinamoviștii de „ieri”, și luați „ieri” în sens foarte… larg!, știau nu numai fotbal, dar și să se distreze, să trăiască nu numai prin performanțele de pe gazon. Bunăoară, se știe că…

Dinamo a avut, se știe, se recunoaște, se povestește, băutori de forță în istoria sa, la fel de buni, nota bene, atât în fața porților adverse, cât și în fața sticlelor cu vin. De la „Piți” Iosif Varga, „Mopsul” Florea Dumitrache, „Pocurorul” Cornel Dinu, trecând pe la „Oneață” Ionel Augustin și pe la Dănuț Lupu, până la Dorin Semeghin „spaima sticleor de vin” și Gabi Tamaș „spărgătorul de uși”. O „bornă” importantă în această „legendă” a „câinilor” este Titi „Flencea”. Pentru conformitate, Constantin David.

Constantin David a făcut parte din marea echipa a lui Dinamo care a dominat autoritar fotbalul românesc în perioada 1960-1965 (4 titluri de campioană: 1961–1962, 1962–1963, 1963–1964, 1964–1965 și 1 Cupă a României în sezonul 1963-1964, 5-3 în finală cu marea rivală Steaua, 19 iulie 1964, stadionul „23 August”, 90.000 de spectatori, vezi video mai jos).

Titi „Flencea” fost extremă stângă în generaţia de excepție a „câinilor” pregătită de Angelo Niculescu și mai apoi de Traian Ionescu şi Dumitru Nicolae Nicuşor, în care străluceau Nelu şi Lică Nunweiller, „Onei” Pârcălab, Ene II, Piţi Varga, Titi Frăţilă, Ilie Datcu sau Iulică Uţu. Titi „Flencea”, cum îi spuneau apropiații și suporterii a jucat în „haită” 4 ani, între 1960 și 1964, a fost părtaș la 3 titluri și cupa din 1964.

„Am început fotbalul la Progresul, în «Parcul cu Platani», am fost junior la antrenorii Cornel Drăgușin și Eugen Iordache în perioada 1955-1960, Progresul era o mare pepinieră pentru fotbalul românesc în acea perioadă”

„Când am ajuns la Dinamo aveam aproape 19 ani, după ce jucasem o jumătate de an la CFR Roșiori, în Divizia B. Pe stadionul Giulești, la un trial al echipei naționale de juniori, m-a văzut Traian Ionescu și m-a întrebat dacă nu vreau să vin să joc și să fac armata la Dinamo. Apoi am rămas numai în Dinamo – Dinamo București, Dinamo Pitești, Dinamo Bacău – din 1960 până în 1970”

„În 1970, după meciul Dinamo Bacău – Arsenal Londra din Cupa Orașelor Târguri, m-am lăsat de fotbal, au fost niște discuții între conducerea ministerului și clubul Dinamo și am acceptat serviciul în locul fotbalului. Am rămas la birou, în MAI și am lucrat la Serviciul de pașapoarte”

„Eram ofițerul cu primirea actelor, cu completarea actelor în vederea deplasării oamenilor în străinătate. A fost o meserie bună și grea, trebuia să intri în contact cu oamenii care veneau la ghișeu și trebuia să știi să vorbești și cu profesorii universitari, și cu oamenii mai simpli. Am lucrat până în 1985, când m-am pensionat cu gradul de locotenent-colonel”

