Fotbalul românesc ar putea importa jucători din Coasta de Fildeș: „Lacina Traore, Ousmane Viera au început la fel”. Exclusiv

Deși, conexiunile cluburilor de fotbal din România cu centrele de formare ale jucătorilor din Africa s-au pierdut cu timpul, lucrurile se pot schimba. Academia de fotbal din Coasta de Fildeș, „Mariko Daouda”, vrea să restabilească legăturile comunității sportive din țara sa cu fotbalul românesc și să își promoveze tinerii prin intermediul echipelor din campionatul nostru.

Retras din activitate în 2011, Mariko Daouda și-a îndreptat atenția spre activitatea sportivă din țara sa natală, Coasta de Fildeș. Fostul fundaș central a evoluat în cea mai mare parte a carierei sale în Casa Pariurilor Liga 1, la echipe precum Universitatea Craiova, Dinamo București, FC Argeș și Dacia Mioveni.

Academia de fotbal „Mariko Daouda” vrea să își propulseze tinerele talente în România: „Cu timpul pot să ajungă jucători mari”

Mariko Daouda a vorbit în exclusivitate despre proiectul său inițiat în orașul natal, Abidjan, și dorința sa de a colabora cu echipele de fotbal din România. Fostul fundaș central al Universității Craiova vorbește din propria sa experiență despre condițiile din fotbabul românesc și este de părere că potențialul tinerilor din Coasta de Fildeș poate fi exploatat de cluburile din țara.

„Trebuie să lucreze mult pentru că fotbalul modern cere asta. Nu e îndeajuns doar să iubești fotbalul, trebuie să muncești foarte mult pentru a deveni un fotbalist mare. Jucătorii africani sunt muncitori, iar atunci când ajung în Europa depun mai mult efort pentru a-și ajuta familia, prietenii și concetățenii.Avem un jucător pentru care a venit un agent din Turcia. Cred că în câteva săptămâni va pleca. Un mijlocaș ofensiv.a declarat Mariko Daouda.

„Aici avem jucători tineri, talentați doar că mai mulți sunt plecați în Franța, Italia. Pentru mine a fost foarte greu când am venit la Craiova, dar m-au ajutat foarte mult colegii care vorbeau franceză din club, Papură și Pavel Badea. Poate să fie greu din cauza limbii și a vremii din Europa. Dar trebuie să le dai timp să se acomodeze, să nu grăbești lucrurile.” a spus fostul stoper al Universității Craiova.

Ivorianul a încercat un parteneriat cu Adrian Mititelu, însă nu a primit vreun răspuns

În încercarea sa de a crea relații cu echipele de fotbal din România, Mariko a luat legătura și cu patronul lui FC U Craiova. Ivorianul a vorbit cu înainte să fie arestat, însă discuțiile celor doi nu s-au concretizat în final. Fostul fundaș al Craiovei i-a trimis mai multe materiale video conducătorului formației din Bănie, iar răspunsul său a întârziat să apară.

„Nu am luat legătura cu nimeni până acum. Am pus postarea pe Facebook să caut o echipă serioasă din România, indiferent de divizia în care evoluează. Am vorbit și cu dânsul (Adrian Mititelu) pe vremea când echipa era în Liga a 2-a. I-am spus că am jucători buni, interesanți, i-am trimis și câteva videoclipuri, dar nu am primit un răspuns. Ulterior am auzit că a avut probleme și că a fost arestat”. a adăugat Mariko.

Acesta a vorbit și despre faptul că ar ține cont de perioada petrecută la echipa condusă de Adrian Mititelu, în cazul ar exista un interes al altei formații din România. Pentru el perioada petrecută la a contat foarte mult în cariera sa și îi este recunoscător clubului.

„Posibil că aș ține cont de faptul că am jucat la FC U Craiova 1948. Știu că am fost foarte iubit de suporteri și ar putea conta asta. Nu contează doar banii, contează și relația pe care o am cu clubul lui Adrian Mititelu”. a spus Daouda.

Mariko Daouda crede că tinerii săi pot aduce un plus echipelor din România:„Lacina Traore și Ousmane Viera au început la fel”

Jucătorii străini transferați nu au dezamăgit întotdeauna în Casa Pariurilor Liga 1. CFR Cluj aducea în 2008 trei jucători de origini ivoriene care aveau să își lase amprenta în România, aceștia sunt Lacina Traore, Ousmane Viera și Yssouf Kone. Pentru ardeleni, Traore a adus cel mai mare profit grupării din Gruia. Acesta pleca în 2011 la Kuban Krasnodar, în schimbul a șase milioane de euro.

Mariko Daouda este de părere că și elevii lui ar putea să aibă parte de un traseu similar cu al celor trei jucători care au evoluat în Gruia. Șansele că acești copii să reușească în fotbal sunt posibile. De a lungul istoriei moderne a fotbalului, Coasta de Fildeș a arătat că poate să producă jucători de top în lipsa celor mai bune condiții, precum Didier Drogba, Yaya și Kolo Toure, Serge Aurier și mulți alții.

„Lacina Traore, Ousmane Viera au început la fel. Cei de la CFR au ajuns în Coasta de Fildeș să vadă jucătorii la lucru. Asta contează foarte mult, nu trebuie să îi vezi doar prin video, trebuie să îi vezi și aici în țară. Când Traore și Viera au ajuns la CFR Cluj nu au fost din start la echipa mare și cu mine au procedat la fel. Când am ajuns la Craiova am jucat puțin în campionatul rezervelor, apoi Emil Săndoi a apelat la mine”. a declarat președintele academiei de fotbal din Coasta de Fildeș.