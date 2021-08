Acasă la Denisa Manelista, la patru ani de la moartea ei! Cum arată apartamentul în care și-a găsit sfârșitul. Imagini exclusive

”De fiecare dată când intru în casa asta, plâng. Mi-e foarte greu să stau aici”, ne-a spus, în exclusivitate, Adelina, sora Denisei Răducu, cunoscută în lumea manelelor drept Denisa Manelista.

Apartamentul, neschimbat după patru ani de la moartea Denisei Manelista

FANATIK e singura publicație care a reușit să intre în apartamentul în care și-a petrecut ultimele luni și clipe de viață Denisa Răducu, regretata artistă cunoscută în showbiz drept Denisa Manelista murind în dormitorul ei, acum patru ani.

”Nu am schimbat nimic din felul în care era apartamentul în momentul în care surioara mea a murit. Am spălat doar lenjeria și perdelele, am făcut curat. Nu a mai intrat nimeni în casă de vreo doi ani”, ne-a spus, în exclusivitate, Adelina, sora Denisei Manelista.

Mai mult decât atât, recunoaște Adelina, vizitele pe care le face la București și momentele pe care le petrece în apartamentul regretatei Denisa Răducu sunt, de fiecare dată, dificile.

”Nu îmi vine să stau aici. Sunt amintiri care mă chinuiesc, a murit aici, în acest dormitor, pe această lenjerie. Vă dați seama, mi-e greu să mă întind aici, parcă o simt lângă mine. Și mi-e tare dor de ea, tot ce este aici îmi amintește de ea”, a mai dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, Adelina sora Denisei Manelista.

Pe patul Denisei tronează, și acum, ursulețul favorit

Pentru FANATIK, sora regretatei Denisa Manelista, s-a transformat, pentru câteva minute, în ghidul casei. Primul loc în care ne-a condus Adelina a fost dormitorul, locul în care Denisa Manelista și-a dat ultima suflare.

”Ursulețul acesta era favoritul ei. Dormea cu el, îl ținea în brațe, i-a fost alături și în acele momente…”, ne-a spus, abia stăpânindu-și lacrimile sora regretatei cântărețe în timp ce, parcă obsesiv, îndrepta o cută inexistentă de pe lenjeria de pe patul din dormitorul în care s-a sfârșit Denisa.

”Îi plăceau culorile deschise, îi plăcea să fie multă lumină în cameră, de aceea a și ales să își mobileze astfel dormitorul și să îl facă complet alb: practic, singurele pete de culoare sunt icoanele la care se ruga Denisa”, mai povestește Adelina despre modul în care Denisa Manelista, cu ani în urmă, luase decizia să își amenajeze apartamentul.

În dormitor, dresingul Denisei este, la rândul lui, neatins, acolo fiind puse toate rochiile și ținutele de scenă ale regretatei cântărețe. ”Nu mă îndur să le arunc, chiar dacă multe dintre ele nu mai sunt în stare prea bună”, ne-a explicat .

Sufrageria Denisei Răducu, amenajată simplu

”Denisa nu voia ca apartamentul să fie prea încărcat, l-a mobilat să fie practic, aerisit, lejer. Dar o făcea în timp ce își lăsa amprenta asupra locului. De aceea, în sufragerie, este acel tablou imens cu fotografiile favorite ale Denisei și animalele de pluș, le iubea tare mult. Erau, toate, primite de la fanii ei, avea cu sutele”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Adelina.

Iar din sufragerie se ajunge pe balcon, apartamentul, situat la mare înălțime oferind o priveliște minunată asupra Bucureștiului.

”Stătea adeseori, mai ales seara, pe balcon, îi plăcea cu se vede Bucureștiul de la înălțimea asta”, ne-a mai spus Adelina, sora Denisei Răducu.

Sora Denisei vrea să doneze hainele de scenă

”Nu știu ce să fac cu atâtea ținute, Denisa avea multe haine. Nu sunt în stare perfect, dar sunt convinsă că sunt fani de-al Denisei care și le-ar dori. Le donez, mai sunt vreo 4 sau 5 ținute în stare suficient de bună, dar cu o condiție. Cel care vrea să le primească să facă o donație, cât de mică, unei organizații care luptă împotriva cancerului. Ne trimite ordinul de plată pe Facebook, la Denisa, iar noi îi trimitem una dintre ținute. Cred că așa, și după moarte, Denisa mai poate face un bine”, ne-a mai spus, în exclusivitate, sora Denisei Manelista, Adelina.

Evident, a mai precizat ea, cei care vor trimite primii dovada donației vor fi cei care vor primi ținutele puse la dispoziție.

Denisa Manelista a murit acum patru ani

Pe 23 iulie 2017, la doar 27 de ani, provocând un adevărat șoc în lumea mondenă de la noi. Cântăreața, după câteva luni de suferință, a murit din cauza unei boli cumplite, ea suferind de un carcinom hepato-celular.

Denisa Manelista a murit în dormitorul apartamentului din București, vegheată de sora și de mama sa, în dimineața zilei de 23 iulie 2017, ultimele cuvinte ale cântăreței fiind dedicate Adelinei.

”Știam că va muri, și atunci, o văzusem cum se simte, știam cât suferă și cum suferă. A murit rostindu-mi numele. Vă dați seama ce înseamnă pentru mine acea amintire? Să o auzi cum își dă ultima suflare rostind `Ade`?”, a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, Adelina, sora regretatei Denisa Manelista.