Acasă la Ela Crăciun – camera copiilor arată ca-n povești. “Cred în ritualurile de purificare. Ard tămâie, ne mai vizitează și un preot”

Acasă la Ela Crăciun! Vedeta tv a așteptat 5 ani ca să transforme locuința în casa visurilor. A făcut eforturi financiare mari, investind o sumă cu multe zerouri pentru confortul și nevoile ei și ale familiei. S-au mutat în urmă cu un an în noua casă unde Ela Crăciun se simte mai bine ca oriunde.

Ela Crăciun, ritualuri de purificare, acasă

Prezentatoarea tv și-a creat propriul birou, sală de fitness, și chiar și studio foto și video. Crede în ritualurile de purificare și își dorește să aibă mereu o energie bună acasă, așa că are câteva trucuri pe care ni le-a dezvăluit. Tămâia nu lipsește din casă, la fel cum nu lipsește nici slujba preotului.

ADVERTISEMENT

“Eu cred mult în ritualurile de purificare, în ritualurile de bunăstare. Pentru că, până la urmă, totul este energie și atunci lucrurile pe care le pui în casa ta, sunt lucruri cu care trăiești. Suntem prinși într-un ritm de multe ori infernal și atunci când sunt situații mai tensionate e bine să ne păstrăm intențiile bune.

Ocazional, printre riitualurile mele de purificare a casei se număra și arderea tămâiei. Iar din când în când apelez și la profesioniști, așa că ne mai vizitează și un preot o dată pe an. Fac lucruri pentru mine, pentru relaxarea mea și bucuria mea în fiecare zi.

ADVERTISEMENT

“Ard un bețișor parfumat și ascult mantrele mele”

Cred în gesturile mărunte care ne fac bine. Tin de ritualurile mele de relaxare, în care atunci când sunt copiii acasă îmi fac o cadă plină cu spumă, ard un bețișor parfumat și ascult mantrele mele”, a declarat Ela Crăciun pentru FANATIK.

și-a gândit foarte bine spațiile de depozitare, iar dressingul este cu adevărat spectaculos. Desigur, confort care au camere parcă rupte din basme.

ADVERTISEMENT

,,Se împlinește primul an petrecut în casa visurilor noastre, o casă pe care ne-am dorit-o atât de mult și pe care am făcut-o cu atâtea dragoste și dăruință. O casă în care ne simțim absolut minunat. Am început să creăm amintiri frumoase și să legăm momente frumoase. Este o casă superbă, o casă care a ieșit mai frumos decât în visurile noastre”, mai spune Ela Crăciun.

Ela Crăciun dă drumul la aspirator din telefonul mobil

Acasă, Ela Crăciun are și foarte multă tehnologie, în sensul că totul este conectat la telefonul mobil, iar ea printr-o singură apăsare de taste se poate asigura că temperatura în casă este optimă și aspiratorul deja își face singur treaba.

ADVERTISEMENT

Desigur, toate amenajările au fost făcute și gândite împreună cu arhitectul, în așa fel încât locuința să devină casa visurilor ei. A ales culori deschise, pasteluri, pudrate pentru decoruri, în toate investind zeci de mii de euro.