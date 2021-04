Acasă la Mihai Neșu, de Paște! Dezvăluiri copleșitoare despre cum își câștigă mântuirea sufletului din scaunul cu rotile

Condamnat să trăiască imobilizat într-un scaun cu rotile de 10 ani, în urma unui accident stupid petrecut pe terenul de fotbal, Mihai Neșu (38 ani) demonstrează în fiecare zi că este un model de curaj, credință și speranță! În prima zi de Paște, fostul fotbalist ne dă încă o lecție și mărturisește, în cadrul emisiunii “Rețeaua de idoli”, de la TVR 2, că își cară zilnic crucea cu convingerea că astfel își câștigă mântuirea sufletului.

În prima zi de Paște, de la ora 18.00, Irina Păcurariu ne invită la Oradea, acasă la fostul fotbalist Mihai Neșu, pentru o poveste emoționantă marca „Rețeaua de idoli”, emisiunea difuzată laTVR 2.

Mihai Neșu ne arată, încă o dată, că ceea ce pentru mulți poate însemna sfârșitul, pentru el reprezintă un nou început. Rămas imobilizat în scaun cu rotile, la 28 de ani, în urma unui accident la antrenament, în Olanda, unde era atunci la echipa din Utrecht, Mihai Neșu afirmă că, pentru el, accidentul este un dar lăsat de la Dumnezeu. Sportivul crede că în felul acesta își câștigă mântuirea sufletului, gând cu care pășește în viață în fiecare dimineață.

Mihai Neșu: „Dumnezeu m-a binecuvântat cu accidentul din 2011”

În cei 10 ani scurși de la accidentare, Neșu a rămas fără soție, care a ales să divorțeze, și-a pierdut ambii părinți, decedați, dar nu a renunțat la misiunea pe care consideră că o are pe pământ.

„Bichonul” a depășit toate încercările, alegând calea credinței și a misiunilor umanitare. A înființat o fundație care se ocupă de copiii cu probleme neuromotorii, iar în majoritatea timpului se ocupă de proiectele aflate în derulare. Continuarea poveștii de viață copleșitoare o puteți vedea, duminică, de la ora 18.00, la TVR 2.

Sărbători Pascale, cu emisiuni speciale la TVR 2

Dacă stați acasă de Paște, aveți ocazia să urmăriți documentare tematice, concerte de excepție, dar și ediții speciale ale unor emisiuni consacrate, la TVR 2.

Sâmbătă, 1 mai, de la ora 10.00, Daniela Zeca Buzura a pregătit o ediție de colecție „Mic dejun cu un campion”, alături de actrița Adriana Trandafir. „Cred în semne. Uite, suntem în Sâmbăta Mare. Dumnezeu lucrează prin oameni. Am crezut întotdeauna în ceea ce am făcut. Am avut marele privilegiu că am întâlnit oameni de la care am avut ce învăţa. Îmi pare rău că niciodată nu am destule cuvinte pentru cei pe care îi iubesc. Cea mai mare bucurie este să oferi ceva”, spune invitata.

De la ora 15.00, Marina Almășan dă startul unei ediții „Femei de 10, barbați de 10”, cu folclor și obiceiuri specifice perioadei sărbătorilor de Paști, iar invitații speciali vor fi Margareta Clipa, Sofia Vicoveanca și Nicolae Furdui Iancu alături de fiul său, Tudor.

Alături de Orchestra Operei Naționale din Iași, Paula Seling a pregătit un „Concert de Paști” care va fi difuzat sâmbătă, 1 mai, de la ora 00.15. „După o perioadă extrem de dificilă m-am întors pe scenă, alături de Orchestra Operei Naționale din Iași. Am susținut un spectacol special de Paști în fața scaunelor goale, dar cu fiecare dintre voi umplându-mi inima. Întreaga orchestră a fost ca un singur suflet ce a vibrat sub bagheta maestrului Emil – Octav Ambrosă. Ne-am gândit că, prin momentele noastre, să vă trimitem liniște, iubire, lumină și bucurie. Aveți și câteva surprize, prin abordarea unor cântece rarisime pe care le-am introdus în repertoriu special pentru aceasta ocazie.”, spune artista.

Ediție specială are și emisiunea „Drag de România mea!”, duminică, 2 mai, de la ora 15.00. Paul Surugiu-Fuego o va celebra pe celebra artistă Irina Loghin care împlinește, anul acesta, 60 de ani de cântec. Irina Loghin va oferi un recital de excepție, din repertoriul său de peste 500 de piese, va depăna amintiri, va face dezvăluiri, dar și surprize. Îi vor fi aproape cei doi copii ai săi, Irinuca și Ciprian Loghin, dar și prieteni dragi: Angela Buciu, Daniela Condurache, Brândușa Covalciuc Ciobanu, Alina și Romeo Negoiasă (Alesis).