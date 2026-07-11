Accesorii de lux pentru iubita lui Lamine Yamal. Cum arată și ce semnifică colierele purtate de Ines Garcia la Cupa Mondială

ADVERTISEMENT

Iubita lui Lamine Yamal este o tânără superbă care iubește accesoriile de lux. Iată cum arată și ce semnifică colierele purtate de Ines Garcia la Cupa Mondială, unde este una dintre cele mai mari susținătoare ale fotbalistului.

Partenera lui Lamine Yamal, adepta bijuteriilor mari și opulente

Ines Garcia (21 ani) se află în lumina reflectoarelor prin prisma relației amoroase cu Lamine Yamal (18 ani). Frumoasa actriță urmărește cu sufletul la gură Campionatul Mondial, dar mai ales meciurile în care evoluează starul celor de la Barcelona. În social media reacționează de fiecare dată când echipa trece mai departe.

ADVERTISEMENT

Imediat ce Spania a învins Portugalia, A transmis un mesaj puternic, precizând că abia așteaptă să meargă în Los Angeles pentru a-și susține echipa preferată. Cu această ocazie a apărut într-o ținută simplă, dar a ieșit în evidență datorită unor bijuterii opulente și voluminoase.

Ea a fost văzută purtând două coliere spectaculoase. Unul dintre acestea are inițialele „LY”, care fac trimitere directă la numele fotbalistului spaniol. Literele au numeroase pietre prețioase, cum ar fi diamante sau cristale swarovski, semn că valorează destul de mult. Piesa este una personalizată, fiind unicat.

ADVERTISEMENT

Al doilea lănțișor este un model de tip „eye-catching chain” și include numerele 10,19, 27 și 41. Acestea reprezintă numerele de pe tricourile purtate de Lamine Yamal de-a lungul carierei sale. Așadar, accesoriul de lux are legătură cu evoluția profesională a jucătorului. În prezent, acesta poartă numărul 10 la FC Barcelona.

ADVERTISEMENT

Prin urmare, Ines Garcia calcă pe urmele fotbalistului care este, de asemenea, adeptul accesoriilor de lux. În Cupa Mondială a apărut cu două lanțuri atrăgătoare. Unul dintre ele este un . A atras atenția asupra sa la meciul Spania – Austria, scor 3-0. În plus, este în pas cu moda și la capitolul vestimentar și genți de brand.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Lamine Yamal, mesaj pentru aniversarea iubitei sale

Ines Garcia și-a aniversat ziua de naștere departe de țara natală. Ajunsă în Statele Unite ale Americii tânăra a așteptat să se adapteze la schimbarea de fus orar pentru a-și celebra aniversarea pe acest continent, după ce conform programului din Spania împlinise deja 21 de ani. Lamine Yamal nu i-a putut fi alături.

Cu toate acestea, starul a postat o imagine inedită în care apare cu iubita sa. Imaginea a fost încărcată la secțiunea Stories de pe Instagram, poza arătându-i pe cei doi îndrăgostiți în timp ce se îmbrățișează. Ei sunt surprinși cu spatele, la o terasă care se află pe malul mării. În plus, fotbalistul a venit și cu o urare pentru actriță.

ADVERTISEMENT

„21 ani! Fericire! Te iubesc”, a scris Lamine Yamal, pe social media. Sportivul are parte numai de cuvinte de laudă pentru actuala parteneră de viață cu care se iubește de aproximativ două luni. Cei doi apare frecvent în lumina reflectoarelor, semn că nu-și mai ascund deloc sentimentele unul pentru celălalt.