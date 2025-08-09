News

Accident aviatic cumplit la Arad: doi bărbați au murit după prăbușirea unui avion de mici dimensiuni în curtea unei fabrici. Video

Tragedie aviatică la Arad: un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea unei fabrici. Doi bărbați și-au pierdut viața.
Mădălina Cristea
09.08.2025 | 12:57
Accident aviatic cumplit la Arad doi barbati au murit dupa prabusirea unui avion de mici dimensiuni in curtea unei fabrici Video
Doi bărbați au murit în urma unui accident aviatic teribil în Arad. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit. Sursa foto: Colaj Fanatik, SAJ Arad

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit, sâmbătă, 9 august, în curtea unei fabrici din municipiul Arad. Impactul a fost devastator, iar cele două persoane aflate la bord, pilotul și copilotul, au murit pe loc.

ADVERTISEMENT

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Arad. Doi oameni au murit

Incidentul s-a produs în jurul orei 11:30, în zona Calea Aurel Vlaicu, pe terenul fostei fabrici Astra Vagoane. Martorii au sunat imediat la 112, iar autoritățile au trimis mai multe echipaje de salvare. La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Arad cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă.

În sprijinul lor au fost trimise și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Arad. Potrivit primelor informații transmise, echipele medicale au găsit avionul complet distrus în curtea fabricii și au confirmat decesul celor doi bărbați aflați la bord. Victimele aveau vârste cuprinse între 45 și 47 de ani.

ADVERTISEMENT

Avionul s-a prăbușit în curtea fostei fabrici Astra Vagoane din Arad. În momentul impactului, în curtea fabricii nu se aflau alte persoane, astfel că singurele victime sunt pilotul și copilotul, ambii decedați. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili toate cauzele tragediei aviatice.

„Intervenția este încheiată. A fost un accident aviatic cu un avion de mici dimensiuni care s-a prăbușit în jurul orei 11.45 în curtea unei societăți comerciale de pe Calea Aurel Vlaicu din Arad. Din nefericire, în urma evenimentului cele două persoane din interior, doi bărbați, au prezentat leziuni incompatibilie cu viață. Decesul a fost constatat de către echipajele medicale”, a declarat Ruxandra Klein, purtător de cuvânt al ISU Arad, pentru HotNews.

ADVERTISEMENT
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu...
Digi24.ro
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele

Tragedii aviatice pe bandă rulantă în România

Tragediile aviatice au devenit tot mai dese la noi în țară în ultima perioadă. Duminică, 20 iulie 2025, un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit la Gura Portiței, județul Tulcea, provocând moartea a doi bărbați de aproximativ 50 de ani. Victimele, pilotul Cristi Ivanov și pasagerul Mihail Pojoga, aveau  experiență în zbor.

ADVERTISEMENT
Despărțirea verii: erau împreună din 2023
Digisport.ro
Despărțirea verii: erau împreună din 2023

Tragedia a venit la doar câteva ore după ce Mihail Pojoga scăpase cu viață dintr-un alt accident aviatic, petrecut în localitatea Periteasca, unde aeronava pe care o pilota s-a răsturnat la aterizare. În acel avion se afla și fiul său de 18 ani, care a ieșit nevătămat. La locul accidentului au intervenit rapid echipajele ISU Tulcea și elicopterul SMURD, dar cei doi bărbați erau deja decedați.

ADVERTISEMENT
O femeie a fost filmată în timp ce își spăla vasele cu detergent...
Fanatik
O femeie a fost filmată în timp ce își spăla vasele cu detergent în apa mării. Clipul video a devenit viral și a generat mari controverse
Nu dați click niciodată pe acest link! Noua metodă de înșelătorie online care...
Fanatik
Nu dați click niciodată pe acest link! Noua metodă de înșelătorie online care vă poate goli conturile bancare
„S-a întâlnit demența cu dementa”. Scenă ireală la un spital din Botoșani. Cum...
Fanatik
„S-a întâlnit demența cu dementa”. Scenă ireală la un spital din Botoșani. Cum au reușit trei asistente să-i recolteze sânge unei bătrâne
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
ȘOCANT! Sumă uriașă primită de Alexandru Băluță pentru rezilierea cu FCSB. Gigi Becali:...
iamsport.ro
ȘOCANT! Sumă uriașă primită de Alexandru Băluță pentru rezilierea cu FCSB. Gigi Becali: 'Ce să fac?'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!