Accident aviatic cumplit la Arad: doi bărbați au murit după prăbușirea unui avion de mici dimensiuni în curtea unei fabrici. Video

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit, sâmbătă, 9 august, în curtea unei fabrici din municipiul Arad. Impactul a fost devastator, iar cele două persoane aflate la bord, pilotul și copilotul, au murit pe loc.

, în zona Calea Aurel Vlaicu, pe terenul fostei fabrici Astra Vagoane. Martorii au sunat imediat la 112, iar autoritățile au trimis mai multe echipaje de salvare. La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Arad cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă.

În sprijinul lor au fost trimise și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Arad. Potrivit primelor informații transmise, echipele medicale au găsit avionul complet distrus în curtea fabricii și au confirmat . Victimele aveau vârste cuprinse între 45 și 47 de ani.



Avionul s-a prăbușit în curtea fostei fabrici Astra Vagoane din Arad. În momentul impactului, în curtea fabricii nu se aflau alte persoane, astfel că singurele victime sunt pilotul și copilotul, ambii decedați. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili toate cauzele tragediei aviatice.

„Intervenția este încheiată. A fost un accident aviatic cu un avion de mici dimensiuni care s-a prăbușit în jurul orei 11.45 în curtea unei societăți comerciale de pe Calea Aurel Vlaicu din Arad. Din nefericire, în urma evenimentului cele două persoane din interior, doi bărbați, au prezentat leziuni incompatibilie cu viață. Decesul a fost constatat de către echipajele medicale”, a declarat Ruxandra Klein, purtător de cuvânt al ISU Arad, pentru

Tragedii aviatice pe bandă rulantă în România

Tragediile aviatice au devenit tot mai dese la noi în țară în ultima perioadă. Duminică, 20 iulie 2025, un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit la Gura Portiței, județul Tulcea, provocând moartea a doi bărbați de aproximativ 50 de ani. Victimele, pilotul Cristi Ivanov și pasagerul Mihail Pojoga, aveau experiență în zbor.

Tragedia a venit la doar câteva ore după ce Mihail Pojoga scăpase cu viață dintr-un alt accident aviatic, petrecut în localitatea Periteasca, unde aeronava pe care o pilota s-a răsturnat la aterizare. În acel avion se afla și fiul său de 18 ani, care a ieșit nevătămat. La locul accidentului au intervenit rapid echipajele ISU Tulcea și elicopterul SMURD, dar cei doi bărbați erau deja decedați.