News

Accident aviatic în Franța: Doi pasageri au murit la scurt timp după decolare. Care a fost cauza tragediei

Accident aviatic tragic în Franța: doi bărbați și-au pierdut viața la scurt timp după decolare. Detaliile despre identitatea victimelor și circumstanțele exacte ale accidentului.
Oana Bocskor
17.08.2025 | 09:41
Accident aviatic in Franta Doi pasageri au murit la scurt timp dupa decolare Care a fost cauza tragediei
Accident aviatic în Franța: Doi pasageri au decedat. Sursa foto: Colaj FANATIK

Două persoane și-au pierdut viața într-un grav incident aerian în sud-estul Franței. Două aparate de zbor recreative s-au prăbușit la scurt timp după ridicarea de la sol. Informații despre cine erau victimele și împrejurările tragediei.

ADVERTISEMENT

Cum s-a produs tragicul accident aviatic din Franța în care au murit doi bărbați?

Doi bărbați, un cetățean elvețian și unul german, și-au pierdut viața sâmbătă, 16 august 2025, într-un tragic accident aviatic în sud-estul Franței, în apropiere de Saint-Pons, în Alpii de Sus Provence. Cele două avioane de agrement implicate s-au prăbușit la scurt timp după decolare, provocând un incendiu care a fost rapid stins de pompieri. Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele tragediei.

Potrivit AFP, un avion remorcher și un planor au decolat de pe aerodromul din Barcelonnette puțin după ora 13:00. La scurt timp, cele două aparate de zbor s-au prăbușit, motivele rămânând inițial necunoscute. Incidentul a avut loc în Valea Ubaye, în Alpii de Sud, nu departe de granița cu Italia, într-o zonă frecventată pentru sporturi aeriene.

ADVERTISEMENT

Autoritățile locale au confirmat identitatea victimelor și au subliniat că investigațiile continuă pentru a clarifica împrejurările exacte ale accidentului.

Alte cazuri siminare: Le Lavandou în urma căruia pilotul Didier Berger și-a pierdut viața

Într-un incident similar, în august 2024, un avion Fouga Magister s-a prăbușit în Marea Mediterană în timpul unui spectacol aerian la Le Lavandou, în sudul Franței. Pilotul, Didier Berger, în vârstă de 65 de ani, a murit în urma accidentului. Avionul, un model de epocă folosit anterior de Patrouille de France, a căzut în mare în jurul orei 17:00, în timpul unei demonstrații aeriene dedicate aniversării a 80 de ani de la operațiunea Dragoon, care a marcat eliberarea sudului Franței de sub ocupația nazistă. Spectacolul a fost imediat anulat ca urmare a tragediei.

ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

Interesant este că Didier Berger provenea dintr-o familie cu o istorie tragică în aviație: tatăl său, Gérard Berger, a murit în 2003 în condiții similare, în timpul unui spectacol aerian în Corsica, tot la manșa unui Fouga Magister.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali s-a convins, după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin: ”Niciodată”
Digisport.ro
Gigi Becali s-a convins, după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin: ”Niciodată”

Autoritățile franceze au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele prăbușirii, având în vedere că avionul nu dispunea de scaune ejectabile, iar pilotul nu a reușit să se catapulteze. De asemenea, s-a verificat dacă ar fi existat defecțiuni tehnice sau probleme medicale care să fi contribuit la accident.

ADVERTISEMENT
Nicușor Dan, prezent la întâlnirea „Coaliției de voință”. Când încep discuțiile despre pacea...
Fanatik
Nicușor Dan, prezent la întâlnirea „Coaliției de voință”. Când încep discuțiile despre pacea definitivă din Ucraina
Scene violente în Reșița. Două copile au fost bătute în plină stradă de...
Fanatik
Scene violente în Reșița. Două copile au fost bătute în plină stradă de un bărbat. Martorii au privit nepăsători agresiunea. Video
Genunchii lui Putin, motiv de controverse la finalul întâlnirii cu Trump. Ce a...
Fanatik
Genunchii lui Putin, motiv de controverse la finalul întâlnirii cu Trump. Ce a pățit liderul de la Kremlin: „Ce e în neregulă cu ele?”. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Probleme pentru Sabău înainte de meciul cu Farul! Jucătorul a plecat de la...
iamsport.ro
Probleme pentru Sabău înainte de meciul cu Farul! Jucătorul a plecat de la echipă și nu mai răspunde la telefon
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!