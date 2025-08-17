Accident aviatic în Franța: Doi pasageri au murit la scurt timp după decolare. Care a fost cauza tragediei

Două persoane și-au pierdut viața într-un grav incident aerian în sud-estul Franței. Două aparate de zbor recreative s-au prăbușit la scurt timp după ridicarea de la sol. Informații despre cine erau victimele și împrejurările tragediei.

ADVERTISEMENT

Cum s-a produs tragicul accident aviatic din Franța în care au murit doi bărbați?

Doi bărbați, un cetățean elvețian și unul german, și-au pierdut viața sâmbătă, 16 august 2025, într-un tragic accident aviatic în sud-estul Franței, în apropiere de Saint-Pons, în Alpii de Sus Provence. , provocând un incendiu care a fost rapid stins de pompieri. Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele tragediei.

Potrivit AFP, un avion remorcher și un planor au decolat de pe aerodromul din Barcelonnette puțin după ora 13:00. La scurt timp, cele două aparate de zbor s-au prăbușit, motivele rămânând inițial necunoscute. Incidentul a avut loc în Valea Ubaye, în Alpii de Sud, nu departe de granița cu Italia, într-o zonă frecventată pentru sporturi aeriene.

ADVERTISEMENT

Autoritățile locale au confirmat identitatea victimelor și au subliniat că investigațiile continuă pentru a clarifica împrejurările exacte ale accidentului.

Alte cazuri siminare: Le Lavandou în urma căruia pilotul Didier Berger și-a pierdut viața

Într-un incident similar, în august 2024, un avion Fouga Magister , în sudul Franței. Pilotul, Didier Berger, în vârstă de 65 de ani, a murit în urma accidentului. Avionul, un model de epocă folosit anterior de Patrouille de France, a căzut în mare în jurul orei 17:00, în timpul unei demonstrații aeriene dedicate aniversării a 80 de ani de la operațiunea Dragoon, care a marcat eliberarea sudului Franței de sub ocupația nazistă. Spectacolul a fost imediat anulat ca urmare a tragediei.

ADVERTISEMENT

Interesant este că Didier Berger provenea dintr-o familie cu o istorie tragică în aviație: tatăl său, Gérard Berger, a murit în 2003 în condiții similare, în timpul unui spectacol aerian în Corsica, tot la manșa unui Fouga Magister.

ADVERTISEMENT

Autoritățile franceze au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele prăbușirii, având în vedere că avionul nu dispunea de scaune ejectabile, iar pilotul nu a reușit să se catapulteze. De asemenea, s-a verificat dacă ar fi existat defecțiuni tehnice sau probleme medicale care să fi contribuit la accident.