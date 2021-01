Accident aviatic în Indonezia. Un avion Boeing 737 a dispărut de pe radar la puțin timp de la decolare

Un accident aviatic a avut loc în cursul zilei de astăzi în Indonezia, după ce un avion de pasageri Boeing 737 a dispărut de pe radar la puțin timp după decolare.

Avionul desfășura o cursă internă, însă autoritățile aeronautice au anunțat că au pierdut contactul cu membrii echipajului din aeronavă, anunță dcnews.ro. Acesta a decolat de pe aeropotul din Jakrta, iar la scurt timp era de negăsit.

Până acum nu există informații referitoare la numărul pasagerilor din avion. Aeronava Boeing 737-524 a fost creată pentru linii lungi și are o capacitate maximă de 126 de pasageri.

O aeronavă Sriwijaya Air Boeing 737 a dispărut de pe radar la scurt timp după ce a decolat din capitala Indoneziei, Jakarta. Autoritățile au pierdut orice legătură cu piloții avionului și nu se știe care este cauza dispariției.

Potrivit site-ului FlightRadar24, este vorba despre zborul SJ182 al companiei Sriwijaya Air. Aeronava efectua o cursă între Jakarta și orașul indonezian Pontianak. Aeronava ar fi pierdut aproximativ 3.000 de metri altitudine într-un singur minut. Avionul avea doar patru minute de la decolare și a dispărut la ora 07:40:27 UTC.

Flight data for the first few minutes of missing flight #SJ182 does not look good. It departed Jakarta, and quickly lost altitude.

Prayers and best wishes for #SJ182 #SriwijayaAir 🙏🏻🙏🏻🙏🏻pic.twitter.com/HTELd5wgYb

