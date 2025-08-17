News

Accident bizar după o bătaie de stradă, în Galaţi. Încercând să fugă de agresori, un tânăr şi-a călcat prietenul cu maşina

Accident rutier mai puţin obişnuit la Galaţi. Un tânăr a fost călcat cu maşina de prietenul său, care nu ştia că acesta se află întins pe asfalt.
Daniel Spătaru
17.08.2025 | 13:56
Accident bizar dupa o bataie de strada in Galati Incercand sa fuga de agresori un tanar sia calcat prietenul cu masina
Echipajul SMURD a trecbuit să-i facă manevre de resuscitare tânărului intrat în stop cardio-respirator Foto: Hepta

Un accident curios a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică la Galaţi, după desfăşurare bizară a evenimentelor. Două grupuri de tineri s-au luat la ceartă pe stradă, iar la un moment dat, în vâltoarea evenimentelor, un tânăr de 24 de ani a fost călcat cu maşina de prietenul său.

ADVERTISEMENT

Scandalul ar fi pornit de la o fată

Cele două grupuri de prieteni aveau rivalităţi mai vechi, astfel că la întânirea de sâmbătă noapte conflictul era inevitabil. Din primul grup făceau parte opt tineri, cu vârste între 18 şi 25 de ani, iar cel de-al doilea grup era cuprins doar din patru persoane, doi bărbaţi de 22 şi 24 de ani şi două tinere, de 23 şi 24 de ani.

Confruntarea a avut loc în jurul orei 3 dimineaţa, pe strada Gorunului, din cartierul Micro 17. Băieţii s-au luat la bătaie, iar tânărul de 24 de ani din grupul al doilea a ajuns la un moment dat la pământ.

ADVERTISEMENT

Speriat, prietenul său de 22 de ani a vrut să fugă de la locul conflictului şi s-a urcat în grabă în maşină pentru a părăsi cât mai repede zona. Extrem de precipitat, nu şi-a dat seama că prietenul său era întins pe jos chiar în calea sa, astfel că a trecut cu maşina peste trupul acestuia, fără să-şi dea seama.

Victima de 24 de ani a intrat în stop cardio-respirator

Chemaţi prin 112, pompierii de la Descarcerare au fost nevoiți să-l scoată pe tânăr de sub mașină, iar medicii i-au făcut manevre de resuscitare, pentru că se afla în stop cardio-respirator.

ADVERTISEMENT
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în...
Digi24.ro
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini

„În urma agresiunii, tânărul de 24 de ani ar fi căzut pe carosabil. Prietenul său, în vârstă de 22 de ani, s-ar fi urcat la volanul unui autoturism și, efectuând o manevră de mers înapoi, nu l-ar fi observat pe acesta, trecând cu mașina peste el.

ADVERTISEMENT
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV
Digisport.ro
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV

Victima, bărbatul de 24 de ani, a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate”, a transmis IPJ Galați.

ADVERTISEMENT
Video. Momentul în care un avion cade pe un teren de golf, în...
Fanatik
Video. Momentul în care un avion cade pe un teren de golf, în timpul meciului. Inimile jucătorilor s-au oprit de spaimă
Accident rutier pe A2: trei autoturisme implicate și mai multe persoane afectate pe...
Fanatik
Accident rutier pe A2: trei autoturisme implicate și mai multe persoane afectate pe sensul Constanța – București
O gardiancă dintr-un penitenciar, la un pas de condamnare. Motivul ireal pentru care...
Fanatik
O gardiancă dintr-un penitenciar, la un pas de condamnare. Motivul ireal pentru care femeia riscă să ajungă în spatele gratiilor
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat...
iamsport.ro
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat loc de interpretări
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!