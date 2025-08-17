Accident bizar după o bătaie de stradă, în Galaţi. Încercând să fugă de agresori, un tânăr şi-a călcat prietenul cu maşina

Un a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică la Galaţi, după desfăşurare bizară a evenimentelor. Două grupuri de tineri s-au luat la ceartă pe stradă, iar la un moment dat, în vâltoarea evenimentelor, un tânăr de 24 de ani a fost călcat cu maşina de prietenul său.

Scandalul ar fi pornit de la o fată

Cele două grupuri de prieteni aveau rivalităţi mai vechi, astfel că la întânirea de sâmbătă noapte conflictul era inevitabil. Din primul grup făceau parte opt tineri, cu vârste între 18 şi 25 de ani, iar cel de-al doilea grup era cuprins doar din patru persoane, doi bărbaţi de 22 şi 24 de ani şi două tinere, de 23 şi 24 de ani.

Confruntarea a avut loc în jurul orei 3 dimineaţa, pe strada Gorunului, din cartierul Micro 17. Băieţii s-au luat la bătaie, iar tânărul de 24 de ani din grupul al doilea a ajuns la un moment dat la pământ.

Speriat, prietenul său de 22 de ani a vrut să fugă de la locul conflictului şi s-a urcat în grabă în maşină pentru a părăsi cât mai repede zona. Extrem de precipitat, nu şi-a dat seama că prietenul său era întins pe jos chiar în calea sa, astfel că , fără să-şi dea seama.

Victima de 24 de ani a intrat în stop cardio-respirator

Chemaţi prin 112, pompierii de la Descarcerare au fost nevoiți să-l scoată pe tânăr de sub mașină, iar medicii i-au făcut manevre de resuscitare, pentru că se afla în stop cardio-respirator.

„În urma agresiunii, tânărul de 24 de ani ar fi căzut pe carosabil. Prietenul său, în vârstă de 22 de ani, s-ar fi urcat la volanul unui autoturism și, efectuând o manevră de mers înapoi, nu l-ar fi observat pe acesta, trecând cu mașina peste el.

Victima, bărbatul de 24 de ani, a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate”, a transmis IPJ Galați.