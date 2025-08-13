Accident cumplit în Mehedinți, între un autoturism și o autoutilitară a Poliției de Frontieră. Două persoane au murit

Seara trecută, un accident grav s-a produs în județul Mehedinți, după ce un șofer a intrat în coliziune cu o autoutilitară a Poliției de Frontieră. Impactul a avut loc după ce conducătorul auto a intrat, inițial, în parapet.

Un accident cumplit a avut loc în Mehedinți

s-a produs marți seară, 12 august. Un autoturism s-a ciocnit cu o autospecială a Poliției de Frontieră, pe DN 57, în județul Mehedinți, în localitatea Șvinița, conform .

Potrivit cercetărilor făcute de oamenii legii, s-a constatat că un bărbat în vârstă de 76 de ani, din Drobeta-Turnu Severin, ar fi pierdut controlul asupra direcției în timp ce se afla pe DN 57, pe direcția Șvinița-Orșova. Șoferul ar fi intrat în coliziune cu parapetul metalic de pe partea dreaptă a drumului.

În urma impactului produs, autoturismul a fost proiectat în parapetul de pe partea stângă a șoselei. Acesta a intrat în coliziune cu o autospecială a Poliției de Frontieră, parcată în afara părții carosabile.

Două echipaje din cadrul Secției de Pompieri Orșova și unctului de Lucru Dubova au intervenit la fața locului cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare. Au fost trimise două ambulanțe SMURD, dar și un echipaj SAJ și elicopterul SMURD.

Doi polițiști de frontieră au fost răniți

Cele două victime au fost descarcerate de pompieri. Au fost începute manevre de resuscitare pentru șoferul de 76 de ani și femeia de 66 de ani, pasager în autoturism. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, cei doi nu au mai putut fi salvați.

Doi polițiști de frontieră, aflați în timpul serviciului, au fost răniți în urma accidentului. Conducătorul auto al autospecialei a fost testat cu aparatele din dotare, dar rezultatele au fost negative.

