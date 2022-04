Accident dramatic în Prahova. Un bărbat și-a tăiat ambele picioare cu un flex, dar a supraviețuit miraculos

Bărbatul din Breaza a suferit teribilul accident în timp ce lucra în propria gospodărie. Într-un moment de neatenție, omul a scăpat unealta din mână, iar aceasta i-a retezat ambele membre inferioare.

Vecinii i-au sărit în ajutor bărbatului

În vârstă de 41 de ani, prahoveanul a avut noroc cu și i-au acoperit acestuia rănile. În acest fel, au reușit să oprească din sângerare, salvându-i, practic, viața.

Ulterior, medicii care au ajuns la fața locului au confirmat că fără intervenția rapidă a oamenilor, finalul ar fi fost unul tragic.

Povestea a fost făcută publică un vecin care a povestit cum .

Mărturia unui salvator: ”E distrus, săracul”

“Astăzi am contribuit la acordarea primului ajutor pentru un vecin care și-a tăiat ambele picioare cu flexul. A fost prima oară când am asistat la ceva de genul ăsta și mă gândesc că împărtășirea experienței ar putea fi utilă și altora.

Mai întâi mi s-a părut că aud strigăt de ajutor – de undeva la peste vreo 3 curți. Abia a 3-a oară am fost cât de cât sigur că asta aud și am strigat tare „Ce s-a întâmplat?”. Mi-a răspuns că și-a tăiat picioarele cu flexul (nu “m-am tăiat la picioare”, ci “mi-am tăiat picioarele” – ceea ce m-a făcut să mă întreb dacă mai are picioarele atașate de corp).

În primele secunde i-am spus copilului să rămână în curte, că mă duc să ajut – și am fugit spre locul respectiv (circa 500m), în același timp intrând în aplicația 112 și formând apelul.

Câteva observații aici: Primul lucru pe care l-am putut face efectiv a fost să iau de lângă victimă un vecin care zicea tare “vai, ce rău s-a tăiat, e distrus, săracul” etc. etc. Jeez. Numai asta nu vrea victima să audă.

Noroc cu femeile alea de-i stăteau la cap și care au știut să-l încurajeze, să îi distragă atenția, “hai că vine acum salvarea, o să fie bine” etc – orice prezență de felul asta poate fi foarte utilă.

Victima întreba dacă se mai pot repara picioarele și toată lumea îi spunea ca da, dar cred că a contat mai mult când a spus asta medicul”, a povestit un vecin al bărbatului care și-a tăiat picioarele cu flexul.

Bărbatul a fost transportat la SJUP Ploiești cu un diagnostic sever: plagă tăiată la nivelul 1/3 din gambă stângă inferioară și plagă profundă cu intersectare oase la gambă dreaptă, a anunțat SJA Prahova