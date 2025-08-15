News

Accident feroviar grav în Danemarca. Mai multe persoane au fost rănite după ce un tren a deraiat: “Am auzit o bubuitură”

Zeci de pasageri au fost răniți în urma unui accident feroviar grav, în Danemarca. Vagoanele unui tren au deraiat vineri
Andreea Stanaringa
15.08.2025 | 21:57
Accident feroviar grav in Danemarca Mai multe persoane au fost ranite dupa ce un tren a deraiat Am auzit o bubuitura
Un tren a deraiat în Danemarca. Sursa foto: X/Colaj Fanatik

Un accident feroviar grav s-a produs în Danemarca, vineri. Au fost rănite mai multe persoane după ce vagoanele unui tren au deraiat. Cum s-a produs incidentul?

ADVERTISEMENT

Un accident feroviar grav s-a produs în Danemarca, după ce un tren a deraiat

Trenul a deraiat în timp ce se îndrepta către Sonderborg din Copenhaga, via Fredericia, potrivit autorităților. Localnicii s-au speriat după ce au auzit zgomote puternice, în urma impactului.

Mai mulți pasageri ai trenului au fost grav răniți. “Suntem prezenți la un accident feroviar cu mai multe persoane rănite lângă Tinglev.

ADVERTISEMENT

Avem nevoie de liniște și calm la fața locului, iar persoanele neautorizate trebuie să se țină la distanță. Vom comunica informații suplimentare prin comunicate de presă cât mai curând posibil”, a transmis Poliția din regiunea Iutlanda de Sud din Danemarca.

“Am auzit o bubuitură. La scurt timp după aceea, am simțit un miros ciudat, metalic. Putem auzi toate sirenele și ce se întâmplă.”, a declarat un locuitor din apropiere de locul accidentului a declarat, pentru presa locală, potrivit Daily Star.

ADVERTISEMENT
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat...
Digi24.ro
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat

Polițiștii ajunși la locul accidentului au încercat să determine cum s-a produs incidentul. După producerea evenimentului, operatorul feroviar DSB a emis un comunicat.

ADVERTISEMENT
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț,...
Digisport.ro
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț, după un scandal uriaș și acuzații grave

Cum s-ar fi produs accidentul

“Am înființat o echipă de criză. Avem o situație în care un tren a lovit, aparent, o cisternă cu nămol”, a transmis Tony Bispeskov, șeful departamentului de informare al DSB.

ADVERTISEMENT

În imaginile de la fața locului se poate vedea partea inferioară a unui vagon, dar și un camion complet distrus, separat de remorcă. Echipajele de intervenție s-au deplasat la fața locului cu mai multe elicoptere și ambulanțe.

În tren se afla un grup de elevi. Aceștia au fost adunați într-o sală, unde un reprezentant al municipalității Sønderborg se ocupă de ei. Unii dintre ei au suferit răni mai grave și nu au putut părăsi locul accidentului.

“Sunt șocați și acoperiți de noroi. Unii dintre ei nu au pantofi, alții plâng. Au plecat de la locul accidentului ținându-se de mâna polițiștilor”, a declarat jurnalista Charlotte Sølvsten.

Caz suspect la Maternitatea Odobescu. O fată de 17 ani a murit imediat...
Fanatik
Caz suspect la Maternitatea Odobescu. O fată de 17 ani a murit imediat după naștere, deși i s-a spus că nu are nimic: „Mi-a zis că n-am făcut abonament la salvare”
Aeronava electrică și solară care a atins o înălţime istorică. SolarStratos a reușit...
Fanatik
Aeronava electrică și solară care a atins o înălţime istorică. SolarStratos a reușit să bifeze un record mondial în aeronautică
Care este starea pacientei de la Centrul de Arși Floreasca, transferată în Belgia....
Fanatik
Care este starea pacientei de la Centrul de Arși Floreasca, transferată în Belgia. Anunțul făcut de sora Laviniei: “Pași mici, dar extrem de importanți”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Andreea Stanaringa
Andreea Stanaringa
Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
Parteneri
Ianis Hagi dă lovitura: peste 1.000.000 de euro pe an! 'Contractul e pe...
iamsport.ro
Ianis Hagi dă lovitura: peste 1.000.000 de euro pe an! 'Contractul e pe masă'
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract...
gsp.ro
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract și o cerință STUPEFIANTĂ: „Să n-o spuneți niciodată public!”
Florinel Coman, OUT!
Digisport.ro
Florinel Coman, OUT!
Pugilistul Ronald Gavril a reacționat după scenele șocante din Bacău: „Să fie o...
gsp.ro
Pugilistul Ronald Gavril a reacționat după scenele șocante din Bacău: „Să fie o lecție pentru toți!”
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă...
Libertatea.ro
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă la Televiziunea Română, în Telejurnalul de la ora 20:00
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns...
Clever Media
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!