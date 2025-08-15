Accident feroviar grav în Danemarca. Mai multe persoane au fost rănite după ce un tren a deraiat: “Am auzit o bubuitură”

Un accident feroviar grav s-a produs în Danemarca, vineri. Au fost rănite mai multe persoane după ce vagoanele unui tren au deraiat. Cum s-a produs incidentul?

ADVERTISEMENT

Un accident feroviar grav s-a produs în Danemarca, după ce un tren a deraiat

în timp ce se îndrepta către Sonderborg din Copenhaga, via Fredericia, potrivit autorităților. Localnicii s-au speriat după ce au auzit zgomote puternice, în urma impactului.

Mai mulți pasageri ai trenului au fost grav răniți. “Suntem prezenți la un accident feroviar cu mai multe persoane rănite lângă Tinglev.

ADVERTISEMENT

Avem nevoie de liniște și calm la fața locului, iar persoanele neautorizate trebuie să se țină la distanță. Vom comunica informații suplimentare prin comunicate de presă cât mai curând posibil”, a transmis Poliția din regiunea Iutlanda de Sud din Danemarca.

“Am auzit o bubuitură. La scurt timp după aceea, am simțit un miros ciudat, metalic. Putem auzi toate sirenele și ce se întâmplă.”, a declarat un locuitor din apropiere de locul accidentului a declarat, pentru presa locală, potrivit .

ADVERTISEMENT

Polițiștii ajunși au încercat să determine cum s-a produs incidentul. După producerea evenimentului, operatorul feroviar DSB a emis un comunicat.

ADVERTISEMENT

Cum s-ar fi produs accidentul

“Am înființat o echipă de criză. Avem o situație în care un tren a lovit, aparent, o cisternă cu nămol”, a transmis Tony Bispeskov, șeful departamentului de informare al DSB.

ADVERTISEMENT

În imaginile de la fața locului se poate vedea partea inferioară a unui vagon, dar și un camion complet distrus, separat de remorcă. Echipajele de intervenție s-au deplasat la fața locului cu mai multe elicoptere și ambulanțe.

În tren se afla un grup de elevi. Aceștia au fost adunați într-o sală, unde un reprezentant al municipalității Sønderborg se ocupă de ei. Unii dintre ei au suferit răni mai grave și nu au putut părăsi locul accidentului.

“Sunt șocați și acoperiți de noroi. Unii dintre ei nu au pantofi, alții plâng. Au plecat de la locul accidentului ținându-se de mâna polițiștilor”, a declarat jurnalista Charlotte Sølvsten.