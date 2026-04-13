Accident feroviar incredibil în Timiș. Șofer împins zeci de metri pe calea ferată. Câinele său, aflat în mașină, și-a văzut stăpânul dându-și ultima suflare. În ce stare e patrupedul

Accident feroviar cumplit în a doua zi de Paște. Dimineața de luni, 13 aprilie 2026, s-a transformat într-un coșmar greu de imaginat pentru un șofer din județul Timiș, iar FANATIK are informații în exclusivitate despre cum s-a produs nenorocirea și în ce stare e singurul supraviețuitor al mașinii în care bărbatul se afla: câinele său.

Accident cumplit pe calea ferată: șofer de 71 de ani, împins zeci de metri după ce a fost lovit de un tren

În jurul orei 10:00, între Parța și Peciu Nou, o clipă de neatenție l-a costat scump pe un șofer de 71 de ani, care, în loc să oprească la indicatorul de ”Stop” din fața unei căi ferate, a mers nestingherit, iar finalul i-a fost crunt.

Un localnic din județul Timiș a fost lovit de un tren de călători, curmându-i viața și lăsând în urmă o scenă sfâșietoare. Trenul, care circula pe ruta Cruceni – Timișoara Nord, a lovit în plin mașina, din lateral, iar forța impactului a fost devastatoare. Cei de la IPJ Timiș au dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că mașina a fost împinsă, după coliziune, aproape 20 de metri pe calea ferată, șansele de supraviețuire fiind, din start, minime. Martorii spun că totul s-a petrecut fulgerător, fără nicio șansă reală de reacție.

Bărbatul era în mașină cu câinele său, care l-a văzut murind. În ce stare e patrupedul

Bărbatul a rămas în interiorul mașinii, inconștient. Salvatorii ajunși la fața locului l-au scos din fiarele contorsionate și l-au predat echipajelor de specialitate, dar medicii n-au putut face altceva decât să constate decesul individului. În tot un alt suflet a trăit, probabil, cele mai cumplite clipe: câinele bărbatului, aflat în mașină a supraviețuit accidentului, însă a fost martor la ultimele momente ale stăpânului său.

„Câinele a supraviețuit, are niște răni la lăbuțe și probabil că sunt afectate și câteva organe interne, dar trăiește”, au transmis surse din anchetă, în exclusivitate pentru FANATIK. Rănit și speriat, patrupedul a rămas lângă mașina distrusă, extrem de afectat, ca și cum ar fi refuzat să înțeleagă ce s-a întâmplat.

Pasagerii trenului nu au pățit nimic

În trenul implicat în accidentul din Timiș se aflau aproximativ 30 de persoane, care se îndreptau spre stația Timișoara Nord. Din fericire, niciuna nu a fost rănită, însă pasagerii au trăit un șoc greu de descris și nu vor uita prea repede faptul că într-o zi de sărbătoare au fost martori la o moarte atât de violentă.

Polițiștii au deschis un dosar penal și încearcă să stabilească exact circumstanțele producerii accidentului, nefiind cunoscute, din primele informații, detalii despre starea în care se afla șoferul de la volan (dacă era băut sau se afla sub influența substanțelor interzise) și nici viteza exactă cu care circula pe drumul județean.

A doua tragedie pe calea ferată de Paște

Tragedia din Timiș nu este un caz izolat, ci vine la o zi după o altă moarte cumplită pe căile ferate. Chiar , în județul Constanța, o femeie și-a pierdut viața după ce a fost lovită de trenul RE 11080, operat de Regio Călători, între Valu lui Traian și Basarabi. Impactul a fost fatal, medicii constatând leziuni incompatibile cu viața. Circulația feroviară a fost oprită pe ambele fire, iar intervenția autorităților a durat ore întregi. Două tragedii în doar 24 de ore, în plină perioadă de sărbătoare, conturează un tablou sumbru al neatenției și al destinelor frânte brutal.