Accident grav cu doi morți în Argeș. O mașină a căzut într-o râpă

Un accident rutier grav soldat cu doi morți s-a produs, sâmbătă, 23 august, în județul Argeș. O mașina a căzut într-o râpă, în zona Portăreasa, Capra. Conform primelor date, trei oameni se aflau în autovehicul. Din păcate, două dintre victime au fost găsite fără viață, iar cea de-a treia este în stare critică.

Tragedie fără margini în județul Argeș, după ce un autoturism în care se aflau trei persoane s-a prăbușit într-o prăpastie. La fața locului au ajuns salvamontiștii din județul Argeș și echipajele medicale. Din primele informații, două dintre victime sunt decedate. Cea de-a treia persoană prezintă semne vitale, însă starea ei este gravă.

De asemenea, în zona respectivă au fost solicitați pompierii, care intervin cu două autospeciale și un echipaj SMURD. Nu este clar în ce circumstanțe s-a produs accidentul, polițiștii urmând să desfășoare investigații. „Un autovehicul Suzuki Vitara, în zona Portăreasa – Capra, căzut în prăpastie.

Două persoane ar fi decedate și o altă persoană prezenta semne vitale. Intervenim cu echipa de salvatori de la Câmpulung, patrula de serviciu din Voina, și 3 salvatori veniți de acasă”, au transmis reprezentanții Salvamont Argeș. Conform , autoturismul ar fi fost găsit în zona Capra de o persoană aflată la cules de ciuperci.

O bătrână din Prahova a murit, după ce a căzut cu mașina într-o prăpastie

Aceasta a sunat la 112 și a anunțat evenimentul rutier, însă nu este clar când s-a produs tragedia. Cercetările sunt în curs la această oră. la începutul lunii august în Breaza, județul Prahova. O .

Alte trei persoane au fost rănite și transportate la spital. Șoferița care a murit avea 78 de ani și era însoțită de încă trei pensionare. Femeile se deplasau spre biserică în momentul în care șoferița ar fi pierdut controlul asupra direcției. Mașina a ieșit de pe carosabil, s-a izbit de gardul unui pod și a căzut într-o prăpastie.