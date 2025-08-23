News

Accident grav cu doi morți în Argeș. O mașină a căzut într-o râpă

Doi oameni au murit, sâmbătă, în județul Argeș, după ce mașina în care se aflau a căzut într-o râpă. O persoană este grav rănită.
Ana-Maria Tomescu
23.08.2025 | 15:27
Accident grav cu doi morti in Arges O masina a cazut intro rapa
Accident grav cu doi morți în Argeș. O mașină a căzut într-o râpă. Foto (descriptiv) Hepta

Un accident rutier grav soldat cu doi morți s-a produs, sâmbătă, 23 august, în județul Argeș. O mașina a căzut într-o râpă, în zona Portăreasa, Capra. Conform primelor date, trei oameni se aflau în autovehicul. Din păcate, două dintre victime au fost găsite fără viață, iar cea de-a treia este în stare critică.

Accident cu doi morți în Argeș, după ce un autoturism a căzut într-o râpă

Tragedie fără margini în județul Argeș, după ce un autoturism în care se aflau trei persoane s-a prăbușit într-o prăpastie. La fața locului au ajuns salvamontiștii din județul Argeș și echipajele medicale. Din primele informații, două dintre victime sunt decedate. Cea de-a treia persoană prezintă semne vitale, însă starea ei este gravă.

De asemenea, în zona respectivă au fost solicitați pompierii, care intervin cu două autospeciale și un echipaj SMURD. Nu este clar în ce circumstanțe s-a produs accidentul, polițiștii urmând să desfășoare investigații. „Un autovehicul Suzuki Vitara, în zona Portăreasa – Capra, căzut în prăpastie.

Două persoane ar fi decedate și o altă persoană prezenta semne vitale. Intervenim cu echipa de salvatori de la Câmpulung, patrula de serviciu din Voina, și 3 salvatori veniți de acasă”, au transmis reprezentanții Salvamont Argeș. Conform presei locale, autoturismul ar fi fost găsit în zona Capra de o persoană aflată la cules de ciuperci.

O bătrână din Prahova a murit, după ce a căzut cu mașina într-o prăpastie

Aceasta a sunat la 112 și a anunțat evenimentul rutier, însă nu este clar când s-a produs tragedia. Cercetările sunt în curs la această oră. Acest accident amintește de o altă tragedie petrecută la începutul lunii august în Breaza, județul Prahova. O bătrână și-a pierdut viața, după ce autoturismul pe care îl conducea a căzut într-o râpă.

Alte trei persoane au fost rănite și transportate la spital. Șoferița care a murit avea 78 de ani și era însoțită de încă trei pensionare. Femeile se deplasau spre biserică în momentul în care șoferița ar fi pierdut controlul asupra direcției. Mașina a ieșit de pe carosabil, s-a izbit de gardul unui pod și a căzut într-o prăpastie.

Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presa online în urmă cu 7 ani și a lucrat pentru publicațiile sursata.ro și anchetaonline.ro.
