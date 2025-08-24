Accident grav în Bistrița-Năsăud: o fetiță de 10 ani, spulberată de o motocicletă. A intervenit elicopterul SMURD

Accident rutier grav, duminică, în localitatea Cormaia din județul Bistrița-Năsăud. O fetiță de 10 ani a fost spulberată de o motocicletă, iar starea acesteia este critică. La fața locului . Potrivit cercetărilor efectuate de polițiști, un motociclist de 20 de ani este responsabil de producerea evenimentului rutier.

Accident în Bistrița-Năsăud. O fetiță este în stare critică

Mai mult, oamenii legii au stabilit că acesta avea permisul de conducere suspendat. După ce a lovit fetița, tânărul ar fi mutat motocicleta din locul respectiv. Vehiculul nu este înmatriculat. Minora a fost găsită în stare de inconștiență, după ce a suferit un traumatism cranian cerebral sever, conform reprezentanților ISU Bistrița.

Aceasta a fost intubată și preluată de un elicopter SMURD. Copila a fost transportată la un spital din municipiul Târgu Mureș, iar starea ei continuă să fie critică. Motociclistul a fost testat pentru alcool, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările în acest caz, urmând să se stabilească, în mod clar, cum a avut loc accidentul.

„Din primele date, un tânăr de 20 de ani, din Cormaia, în timp ce conducea o motocicletă de teren pe o stradă din Cormaia, a surprins și accidentat o fetiță de 10 ani, din localitate care circula în calitate de pieton. În urma verificărilor efectuate la fața locului, a reieșit faptul că după comiterea accidentului, tânărul ar fi mutat vehiculul implicat care nu este înmatriculat.

Totodată, conducătorul auto are suspendat dreptul de a conduce. Acesta a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatele fiind negative. În cauză a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii Compartimentului Rutier Sângeorz-Băi continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc accidentul”, au informat reprezentanții IPJ Bistrița-Năsăud.

Doi motocicliști, răniți grav într-un accident în Constanța

, duminică, la ieșirea din localitatea Rasova spre Aliman, în județul Constanța. Doi motocicliști au fost grav răniți, după ce unul dintre aceștia a pierdut controlul într-o curbă și a intrat în coliziune cu vehiculul condus de celălalt. În urma impactului, una dintre motociclete a luat foc.

Cei doi bărbați, de 36 și 49 de ani, au fost transportați la spital, unul dintre ei fiind preluat de elicopterul SMURD. Oamenii legii desfășoară cercetări.