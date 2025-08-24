Accident grav în Bistrița-Năsăud: o fetiță de 10 ani, spulberată de o motocicletă. A intervenit elicopterul SMURD

Accident rutier grav, duminică, în localitatea Cormaia din județul Bistrița-Năsăud. O fetiță de 10 ani a fost spulberată de o motocicletă, iar starea acesteia este critică. La fața locului a fost solicitată intervenția unui elicopter SMURD. Potrivit cercetărilor efectuate de polițiști, un motociclist de 20 de ani este responsabil de producerea evenimentului rutier.
Mai mult, oamenii legii au stabilit că acesta avea permisul de conducere suspendat. După ce a lovit fetița, tânărul ar fi mutat motocicleta din locul respectiv. Vehiculul nu este înmatriculat. Minora a fost găsită în stare de inconștiență, după ce a suferit un traumatism cranian cerebral sever, conform reprezentanților ISU Bistrița.
Aceasta a fost intubată și preluată de un elicopter SMURD. Copila a fost transportată la un spital din municipiul Târgu Mureș, iar starea ei continuă să fie critică. Motociclistul a fost testat pentru alcool, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările în acest caz, urmând să se stabilească, în mod clar, cum a avut loc accidentul.
„Din primele date, un tânăr de 20 de ani, din Cormaia, în timp ce conducea o motocicletă de teren pe o stradă din Cormaia, a surprins și accidentat o fetiță de 10 ani, din localitate care circula în calitate de pieton. În urma verificărilor efectuate la fața locului, a reieșit faptul că după comiterea accidentului, tânărul ar fi mutat vehiculul implicat care nu este înmatriculat.
Totodată, conducătorul auto are suspendat dreptul de a conduce. Acesta a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatele fiind negative. În cauză a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii Compartimentului Rutier Sângeorz-Băi continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc accidentul”, au informat reprezentanții IPJ Bistrița-Năsăud.
Un alt accident teribil a avut loc, duminică, la ieșirea din localitatea Rasova spre Aliman, în județul Constanța. Doi motocicliști au fost grav răniți, după ce unul dintre aceștia a pierdut controlul într-o curbă și a intrat în coliziune cu vehiculul condus de celălalt. În urma impactului, una dintre motociclete a luat foc.
Cei doi bărbați, de 36 și 49 de ani, au fost transportați la spital, unul dintre ei fiind preluat de elicopterul SMURD. Oamenii legii desfășoară cercetări.