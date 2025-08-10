Accident grav în Constanța. Un șofer a intrat pe contrasens și a proiectat un alt autoturism în patru mașini parcate

News

10.08.2025 | 15:43
Accident în Constanța, provocat de un șofer care a intrat pe contrasens. Sursa foto: Hepta, Facebook

Accidentul s-a petrecut duminică dimineața, 10 august, după ce șoferul unui BMW a intrat pe contrasens și a lovit o mașină de teren. Aceasta a fost aruncată în alte patru autoturisme parcate.

Impactul s-a produs pe bulevardul I.C. Brătianu, în apropierea sediului Serviciului de Ambulanță Județean, în jurul orei 6:45. Un BMW Seria 1, înmatriculat în Botoșani, și un Land Rover, iar acesta din urmă a fost proiectat în alte patru mașini parcate.

În urma accidentului, trei persoane au fost rănite, iar una dintre victime a rămas încarcerată, astfel că a fost nevoie de intervenția echipelor specializate pentru a fi eliberată.

La sosirea echipajelor medicale, toate cele trei persoane rănite erau conștiente. Este vorba despre trei bărbați, care au fost transportați la spital pentru a primi îngrijirile necesare, potrivit constantatv.ro.

Unul dintre bărbați a suferit un traumatism cranio-cerebral și leziuni la membrele inferioare. Al doilea a suferit un traumatism la umărul stâng, precum și un traumatism cranio-facial. Al treilea bărbat implicat în accident a suferit traumatism cranio-cerebral și leziuni la membrele inferioare.

Poliția a deschis o anchetă

După accidentul din această dimineață, polițiștii au deschis un dosar penal. Șoferul care a pătruns pe contrasens este un tânăr în vârstă de 21 de ani.

“Din primele cercetări a reieșit faptul că un bărbat, de 21 de ani ar fi condus un autoturism pe bulevardul I.C. Brătianu, iar la un moment dat ar fi pătruns pe contrasens, unde ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, care se afla staționat pe prima bandă. În urma impactului, cel de-al doilea autoturism a fost proiectat în 4 autovehicule parcate.

Au rezultat 3 victime rănite ușor – conducătorul auto din primul autoturism și conducătorul auto, respectiv pasagerul față din cel de-al doilea autoturism, aceștia fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Cei 2 conducători auto au fost testați cu aparatele din dotare, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală.”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

