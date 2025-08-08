Accident grav în Dâmbovița, unde două mașini și un camion s-au ciocnit violent. Patru persoane au fost rănite. Video

Accident grav în Dâmbovița, unde două mașini și un camion s-au ciocnit. Patru persoane au fost rănite în urma impactului violent. S-a întâmplat pe DN 72 Târgoviște – Găești, în afara localității Șuța Seacă, județul Dâmbovița.

Accident grav în Dâmbovița, două mașini și un camion s-au ciocnit

În urma accidentului rutier, de la ISU Dâmbovița, echipaje SMURD și ambulanțe SAJ, care au acordat îngrijiri medicale celor patru victime identificate. Pompierii au intervenit pentru descarcerarea persoanelor blocate în mașini.

Impactul a fost atât de puternic, încât una dintre mașini a fost distrusă aproape complet, iar camionul s-a răsturnat pe carosabil. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri de mers, circulația fiind dirijată de polițiști până la finalizarea cercetărilor de la fața locului și a degajării căii de rulare.

În satul Șuța Seacă a mai avut loc un accident rutier grav și în urmă cu mai puțin de o lună. Au fost implicate cinci mașini, însă nicio persoană nu a fost rănită grav. O singură victimă a acuzat dureri, primind îngrijiri medicale din partea echipajelor de prim-ajutor venite la fața locului.

Un mort și trei răniți, după ce un camion s-a răsturnat

O tragedie a avut loc în Dâmbovița și joi, cu doar o zi în urmă. , după ce un tractor s-a răsturnat. Evenimentul s-a petrecut în localitatea Malu cu Flori, unde au fost alocate mai multe echipaje de prim-ajutor, dar și un elicopter SMURD, care a preluat una dintre victime ce prezenta răni foarte grave. O altă victimă a fost dusă la spital, iar ultima a refuzat transportul la unitatea medicală.

„La fața locului intervin echipaje de la Garda de Intervenție Voinești cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, precum și un echipaj de descarcerare grea din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgoviște.

În sprijin se deplasează un elicopter SMURD și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița cu două ambulanțe de tip B și una de tip C.

Din nefericire, o victimă de sex masculin a fost declarată decedată de către echipajul medical. Alte trei persoane sunt evaluate de către echipajele prezente la fața locului”, a transmis ISU Dâmbovița.