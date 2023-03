Accident grav în Italia. Două avioane militare s-au ciocnit lângă Roma, unul a căzut peste o maşină

Doi piloţi au murit după avioanele militare cu care zburau s-au ciocnit deasupra localităţii Guidonia Montecelio, la aproximativ 35 km nord-est de Roma. Unul dintre avioane ușoare s-a prăbușit pe terenul Bazei Aeriană Guidonia, iar celălalt pe o mașină parcata pe stradă.

Martorii au declarat presei italiene că patru avioane zburau în formație când două dintre ele s-au ciocnit. Potrivit primelor informații culese de ziarul online Tiburno.Tv, este vorba de două avioane Piaggio Siae 208, aparţinând departamentului Forțelor Aeriene de la aeroportul „Alfredo Barbieri”, la bordul cărora se afla câte un singur pilot.

Norul de fum rezultat în urma exploziilor a fost vizibil de la marginea capitalei Italiei. Accidentul s-a produs la ora locală 11.50 (12.50, ora României). După tragedie, premierul Italiei, Giorgia Meloni, a exprimat în numele guvernului condoleanțe familiilor piloților, dar și întregului corp al forțelor aeriene.

Italy 🇮🇹 – Two pilots were killed when the military planes they were flying collided over Guidonia Montecelio, about 35 km northeast of Rome, at midday on Tuesday March 7.

One of the light planes crashed to the ground in a field at Guidonia Air Base,

