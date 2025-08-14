News

Accident grav în județul Iași, între un autoturism și un TIR. Un bărbat a murit, alte trei persoane sunt în stare gravă

Un accident grav a avut loc în județul Iași, cu patru victime. Un bărbat și-a pierdut viața. Un autoturism și un TIR au intrat în coliziune
Andreea Stanaringa
14.08.2025 | 14:34
Accident grav in judetul Iasi intre un autoturism si un TIR Un barbat a murit alte trei persoane sunt in stare grava
Un accident grav a avut loc în județul Iași. Sursa foto: Facebook/Colaj Fanatik

Un accident grav a avut loc, joi, în județul Iași. Un autoturism și un TIR au intrat în coliziune. Un bărbat și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost grav rănite.

Un accident grav s-a produs în județul Iași: patru victime, dintre care una a decedat

Evenimentul rutier s-a produs la ieșirea din Târgu Frumos spre Pașcani, în județul Iași. Traficul rutier din zonă este blocat, iar șoferii merg pe câmp, potrivit bzi.ro. Un autoturism și un TIR au intrat în coliziune. Autoturismul a luat foc în urma impactului.

Martorii de la fața locului au declarat că autoturismul tracta o rulotă, iar camionul a intrat în coliziune cu acesta. Șoferul, o femeie în vârstă de 49 de ani și cei doi minori au fost găsiți inconștienți, fiind transportați la spital de echipajele medicale. Un elicopter SMURD a fost trimis la fața locului.

“Accident rutier produs pe DIN 28 A, la ieşire din oraşul Târgu Frumos spre, în care au fost implicate un autoturism și un TIR. În urma coliziunii au rezultat 4 victime, iar autoturismul a luat foc.

La locul intervenţiei se deplasează doua autospeciale de lucru cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi descarcerare şi un autoturism de serviciu din cadrul Detaşamentului de Pompieri Târgu Frumos, trei echipaje de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Iaşi precum şi echipajul de salvare aeriană – elicopterul SMURD”, a transmis ISU Iași la puțin timp după producerea impactului.

Ce s-a întâmplat cu victimele

“Din păcate, șoferul autoturismului a fost declarat decedat la fața locului. “Bilanț accident: Victimă bărbat – decedat la fața locului – leziuni incompatibile cu viața.

Mama cu arsuri faciale și căi aeriene – intubată și transferata la Clinica de Primiri Urgențe (CPU) Tg. Frumos. Fetiță de 12 ani inconstientă – transferată la CPU Tg. Frumos. Fetiță de 7 ani va fi intubat de dr. Andrei și preluată cu ESA”, a transmis prof. dr. Diana Cimpoeșu.

ISU Iași transmite că, după accidentul produs, au rezultat patru victime. Toate erau din autoturism, inclusiv bărbatul decedat a suferit leziuni incompatibile cu viața.

“Cele patru persoane implicate în eveniment rutier sunt doi adulți și doi minori. La sosirea echipajelor de intervenție, victimele au fost evaluate medical la fața locului. Din nefericire, medicul a constatat decesul conducătorului auto, un bărbat aflat la volanul autoturismului implicat în accident”, mai transmite ISU Iași.

O fetiță de 8 ani a suferit un traumatism cranio-cerebral

Una dintre fetițele implicate în accident a suferit răni grave și va fi transferată la UPU – Neurochirurgie.“Pacienta preluată de ESA – 8 ani, 30 de kg. A suferit un traumatism cranio-cerebral sever cu plagă delabrantă fronto parieto temporală dreaptă, fractura închisă cu deplasare antebraț stâng.

Intubată și ventilată. Transfer la UPU – Neurochirurgie. ESA aterizează la Șorogari la ora 14:21”, a mai transmis prof. dr. Diana Cimpoeșu.

Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
