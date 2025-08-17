News

Accident grav între un troleibuz și trei mașini, în Cluj-Napoca. Două persoane au fost rănite

Un accident rutier s-a produs între un troleibuz și trei autoturisme, în Cluj-Napoca. Doi oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale.
Alexa Serdan
17.08.2025 | 17:00
Accident grav intre un troleibuz si trei masini in ClujNapoca Doua persoane au fost ranite
Accident grav între un troleibuz și trei mașini, în Cluj. Sursa foto: ISU Cluj

Poliția și Ambulanța au fost solicitate de urgență la un accident grav între un troleibuz și trei mașini. Evenimentul s-a produs în municipiul Cluj-Napoca, pe o stradă intens circulată. Două persoane au fost rănite în urma impactului.

ADVERTISEMENT

Accident grav între un troleibuz și trei mașini, în Cluj-Napoca

Un accident rutier s-a produs între un troleibuz și trei autoturisme, în cursul zilei de duminică, 17 august 2025. Oamenii legii au transmis că incidentul sever a avut loc pe strada Traian Vuia din orașul Cluj-Napoca.

La locul evenimentului s-au prezentat două autospeciale cu modul de descarcerare. Nicio persoană nu se afla prinsă între fiarele vehiculelor. De asemenea, oamenii legii transmit că au fost trimise două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Cluj.

ADVERTISEMENT

Din păcate, doi oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale. Victimele, un bărbat și o femeie, au fost transportate la o unitate medicală din municipiu pentru mai multe investigații. Conform primelor evaluări, acestea erau conștiente și cooperante.

„Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit de curând în urma unui accident rutier petrecut pe strada Traian Vuia din municipiul Cluj-Napoca”, a transmis ISU Cluj, conform actualdecluj.ro.

ADVERTISEMENT
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în...
Digi24.ro
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini

Anchetă după accidentul dintre troleibuz și trei mașini

Doctorii care au sosit la locul accidentului din Cluj-Napoca au sesizat că niciun pasager din troleibuz nu a fost rănit. Așadar, nicio persoană care circula cu transportul public nu a solicitat îngrijiri medicale din partea salvatorilor.

ADVERTISEMENT
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Digisport.ro
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales

În momentul de față, poliția a deschis o anchetă. Anchetatorii fac cercetări pentru a afla circumstanțele în care s-a produs accidentul rutier. Mai mult decât atât, aceștia trebuie să descopere cine se face vinovat pentru incident.

ADVERTISEMENT

De asemenea, ancheta care se află în desfășurare trebuie să afle dacă conducătorii auto se aflau sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise. Până la această oră nu a fost făcută publică nicio informație în sensul acesta.

Zelenski va fi însoţit la întâlnirea cu Trump de cei mai puternici oameni...
Fanatik
Zelenski va fi însoţit la întâlnirea cu Trump de cei mai puternici oameni din Europa. Din delegaţie face parte şi Ursula von der Leyen
Arde vegetația din județul Constanța! Pompierii se luptă cu flăcările, ce amenință clădirile...
Fanatik
Arde vegetația din județul Constanța! Pompierii se luptă cu flăcările, ce amenință clădirile din apropiere. Video
Un bărbat care făcea bodyboard în vacanță a trecut printr-un adevărat calvar. A...
Fanatik
Un bărbat care făcea bodyboard în vacanță a trecut printr-un adevărat calvar. A fost declarat mort pentru 3 minute
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat...
iamsport.ro
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat loc de interpretări
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!