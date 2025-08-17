Accident grav între un troleibuz și trei mașini, în Cluj-Napoca. Două persoane au fost rănite

Poliția și Ambulanța au fost solicitate de urgență la un accident grav între un troleibuz și trei mașini. Evenimentul s-a produs în municipiul , pe o stradă intens circulată. Două persoane au fost rănite în urma impactului.

Accident grav între un troleibuz și trei mașini, în Cluj-Napoca

Un s-a produs între un troleibuz și trei autoturisme, în cursul zilei de duminică, 17 august 2025. Oamenii legii au transmis că incidentul sever a avut loc pe strada Traian Vuia din orașul Cluj-Napoca.

La locul evenimentului s-au prezentat două autospeciale cu modul de descarcerare. Nicio persoană nu se afla prinsă între fiarele vehiculelor. De asemenea, oamenii legii transmit că au fost trimise două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Cluj.

Din păcate, doi oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale. Victimele, un bărbat și o femeie, au fost transportate la o unitate medicală din municipiu pentru mai multe investigații. Conform primelor evaluări, acestea erau conștiente și cooperante.

„Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit de curând în urma unui accident rutier petrecut pe strada Traian Vuia din municipiul Cluj-Napoca”, a transmis ISU Cluj, conform .

Anchetă după accidentul dintre troleibuz și trei mașini

Doctorii care au sosit la locul accidentului din Cluj-Napoca au sesizat că niciun pasager din troleibuz nu a fost rănit. Așadar, nicio persoană care circula cu transportul public nu a solicitat îngrijiri medicale din partea salvatorilor.

În momentul de față, poliția a deschis o anchetă. Anchetatorii fac cercetări pentru a afla circumstanțele în care s-a produs accidentul rutier. Mai mult decât atât, aceștia trebuie să descopere cine se face vinovat pentru incident.

De asemenea, ancheta care se află în desfășurare trebuie să afle dacă conducătorii auto se aflau sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise. Până la această oră nu a fost făcută publică nicio informație în sensul acesta.