Sport

Accident grav la un raliu din Argeş! Un spectator, internat în stare gravă după ce a fost lovit de o roată desprinsă de la maşină

Doi spectatori au fost răniți după ce o roată s-a desprins de la un bolid în timpul unui raliu desfășurat în județul Argeș.
FANATIK
17.08.2025 | 13:26
Accident grav la un raliu din Arges Un spectator internat in stare grava dupa ce a fost lovit de o roata desprinsa de la masina
breaking news
Un spectator a fost rănit grav în timpul unui raliu desfășurat în județul Argeș. FOTO: colaj Fanatik

Doi fani au fost răniți, iar unul dintre ei este internat în stare gravă, după un accident petrecut în județul Argeș, în timpul unui raliu. O roată de la mașină s-a desprins și a lovit publicul aflat pe margine.

ADVERTISEMENT

Accident grav la raliu! Un spectator este internat în stare gravă

Doi fani care urmăreau de pe margine etapa a 4-a a Campionatului Național de Rally Cross au fost răniți după ce o roată s-a desprins de la un bolid. Ambele persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar mai apoi au fost transportate de urgență cu ambulanțele la spitalul din Câmpulung.

Unul dintre spectatori, un bărbat de 50 de ani, a fost internat în stare gravă, după ce a suferit un stop cardiorespirator. Acesta a fost lovit de roată la nivelul capului și a ajuns la spital cu fractură de umăr și claviculă, fractură de piramidă nazală și o plagă la nivelul gâtului.

ADVERTISEMENT

Conform ziaruldinmuscel.ro, cealaltă persoană rănită a acuzat dureri în zona costală. Evenimentul a fost oprit de organizatori, pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și pentru a verifica măsurile de siguranță de pe traseu. De asemenea, poliția a ajuns la fața locului pentru mai multe investigații.

Accidentul din județul Argeș, al treilea din ultimele 8 zile la evenimente de raliu

Accidentul din județul Argeș este al treilea produs în ultima perioadă în cadrul unor evenimente de raliu. Pe 9 august, fiul lui Mihai Leu, Marco, a pierdut controlul mașinii în timpul evenimentului Super Rally Timișoara.

ADVERTISEMENT
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în...
Digi24.ro
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini

Vehiculul a rupt un parapet de beton și a fost proiectat într-o altă mașină, care se afla la încărcat. Copilotul lui Mihai Leu, care se afla în mașină alături de fiul marelui campion, a fost rănit, fiind transportat la spital. Marco Leu a dezvăluit mai apoi din ce motiv s-a produs accidentul.

ADVERTISEMENT
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV
Digisport.ro
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV

La doar o zi după acest incident, un șofer care participa la Campionatul Regional de Viteză în Coasă, desfășurat în județul Gorj, a pierdut controlul mașinii și s-a izbit puternic de un copac. Conform Digi24, bărbatul a suferit răni la cap, dar și la coloana vertebrală.

ADVERTISEMENT
FK Csikszereda – Universitatea Craiova, live video în etapa 6 din SuperLiga. „Leii”...
Fanatik
FK Csikszereda – Universitatea Craiova, live video în etapa 6 din SuperLiga. „Leii” lui Mirel Rădoi țintesc o nouă victorie în campionat
Louis Munteanu, transfer în Ligue 1?! Fabrizio Romano, anunţ de ultimă oră
Fanatik
Louis Munteanu, transfer în Ligue 1?! Fabrizio Romano, anunţ de ultimă oră
Live video Liga 2, etapa 3. Formația lui Nicolae Dică face spectacol! Scor...
Fanatik
Live video Liga 2, etapa 3. Formația lui Nicolae Dică face spectacol! Scor halucinant la Chiajna – Ceahlăul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat...
iamsport.ro
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat loc de interpretări
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!