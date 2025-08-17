Accident grav la un raliu din Argeş! Un spectator, internat în stare gravă după ce a fost lovit de o roată desprinsă de la maşină

Doi fani au fost răniți, iar unul dintre ei este internat în stare gravă, după un accident petrecut în județul Argeș, în timpul unui raliu. O roată de la mașină s-a desprins și a lovit publicul aflat pe margine.

Accident grav la raliu! Un spectator este internat în stare gravă

Doi fani care urmăreau de pe margine etapa a 4-a a Campionatului Național de Rally Cross au fost răniți după ce o roată s-a desprins de la un bolid. Ambele persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar mai apoi au fost transportate de urgență cu ambulanțele la spitalul din Câmpulung.

Unul dintre spectatori, un bărbat de 50 de ani, a fost internat în stare gravă, după ce a suferit un stop cardiorespirator. Acesta a fost lovit de roată la nivelul capului și a ajuns la spital cu fractură de umăr și claviculă, fractură de piramidă nazală și o plagă la nivelul gâtului.

Conform , cealaltă persoană rănită a acuzat dureri în zona costală. Evenimentul a fost oprit de organizatori, pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și pentru a verifica măsurile de siguranță de pe traseu. De asemenea, poliția a ajuns la fața locului pentru mai multe investigații.

Accidentul din județul Argeș, al treilea din ultimele 8 zile la evenimente de raliu

Accidentul din județul Argeș este al treilea produs în ultima perioadă în cadrul unor evenimente de raliu. .

Vehiculul a rupt un parapet de beton și a fost proiectat într-o altă mașină, care se afla la încărcat. Copilotul lui Mihai Leu, care se afla în mașină alături de fiul marelui campion, a fost rănit, fiind transportat la spital. .

La doar o zi după acest incident, un șofer care participa la Campionatul Regional de Viteză în Coasă, desfășurat în județul Gorj, a pierdut controlul mașinii și s-a izbit puternic de un copac. Conform , bărbatul a suferit răni la cap, dar și la coloana vertebrală.