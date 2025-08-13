Accident grav pe A1: o autoutilitară a lovit glisiera metalică și s-a răsturnat. Șoferul a decedat

Un accident grav a avut loc miercuri dimineață, pe autostrada A1. În urma impactului, șoferul și-a pierdut viața. Evenimentul rutier a afectat circulația pe sensul către București.

Accident grav pe A1, în urma căruia șoferul a decedat

în județul Dâmbovița, după ce șoferul auto a lovit glisiera mediană de pe Autostrada București – Pitești, după care s-a răsturnat pe carosabil, pe sensul spre București, la kilometrul 76. După producerea evenimentului rutier, traficul de pe A1 este blocat pe ambele benzi.

“Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că o autoutilitară a lovit glisiera mediană şi s-a răsturnat pe carosabil, blocând deplasarea pe ambele benzi pe sensul Bucureşti – Piteşti al Autostrăzii A1, la kilometrul 76, în zona localităţii Ioneşti, judeţul Dâmboviţia”, a anunțat .

La ora transmiterii acestei știri, se circulă dirijat, pe banda de urgență pe sensul către Pitești. Este restricționat traficul și pe a doua bandă pe sensul opus. Autoritățile estimează reluarea circulației în condiții normale după ora 07.30.

Un accident a avut loc și pe Centura Timișoarei, marți

Pe 12 august, pe Centura Timișoarei în urma căruia trei adulți și un copil au ajuns la spital. Evenimentul rutier s-a produs în zona Giroc, între un microbuz și două autoturisme.

Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara au intervenit cu o autospecială de descarcerare, una de stingere și cu modul de descarcerare. Au acționat și un echipaj SMURD, dar și o autospecială pentru transportul victimelor multiple. Trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean s-au deplasat, marți, la fața locului.

Pompierii au scos o persoană rămasă blocată în una dintre mașini. Patru dintre cele șase persoane rănite au fost transportate la spital în urma impactului. Celelalte două persoane care au suferit răni au refuzat să fie transportate la o unitate medicală.