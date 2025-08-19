Accident grav pe autostrada A3. Două persoane intubate, o victimă a fost preluată de elicopterul SMURD. Update

Un accident rutier grav s-a produs marți seara, 19 august, pe autostrada A3, în apropiere de Ploiești. cu șapte victime, una dintre acestea fiind în stare de inconștiență.

Update. Una dintre victimele accidentului de pe A3, preluată de elicopterul SMURD

Două dintre victimele accidentului de pe A3, produs în apropiere de Ploiești, sunt în stare extrem de gravă, potrivit . Acestea au fost intubate. De asemenea, una dintre persoanele rănite a fost preluată de elicopterul SMURD, ajungând la un spital din București.

Alți patru oameni au suferit traumatisme, fiind transportați la o unitate medicală din Ploiești. Conform primelor date, în eveniment nu au fost implicați copii, victimele fiind adulți.

Accident cumplit pe A3, lângă Ploiești. O victimă este inconștientă

O mașină în care se aflau opt persoane a intrat într-un parapetul median de pe autostrada A3, șapte persoane. Dintre acestea, un om este inconștient, iar alte șase victime sunt în stare critică.

La fața locului au ajuns patru ambulanțe SMURD, o autospecială de descarcerare, alta de stingere și încă o autospecială de transport personal și victime multiple. De asemenea, în zona respectivă va ajunge un elicopter SMURD.

„În evenimentul rutier a fost implicat un autoturism, precum şi cei 8 ocupanţi ai acestuia. Din primele date, o persoană ar fi în stare de inconştienţă, iar alte 6 în stare critică”, a transmis ISU Prahova.

Trafic blocat spre Ploiești

În urma accidentului rutier, circulația a fost blocată pe sensul de mers spre Ploiești, potrivit Centrului Infotrafic. Traficul este deviat pe la nodul rutier de la kilometrul 43. Deocamdată, circumstanțele în care a avut loc accidentul nu au fost stabilite, urmând să fie desfășurate cercetări.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe autostrada A3 Bucureşti-Ploieşti, la kilometrul 66, pe sensul de mers spre Ploieşti, în apropierea municipiului Ploieşti, judeţul Prahova, un autovehicul în care se aflau opt persoane a impactat parapetul median şi a rămas imobilizat pe suprafaţa de rulare”, informează Centrul Infotrafic.

Accident mortal pe A1. Doi tineri și-au pierdut viața

Un alt accident grav a avut loc marți, pe A1, pe sensul de deplasare spre Pitești. Doi pietoni au fost loviți de un camion. Din nefericire, ambele victime au decedat.

Este vorba despre un tânăr și o tânără, care se aflau pe carosabil în momentul în care au fost spulberați de un autotren. Oamenii legii desfășoară cercetări pentru a stabili cum a avut loc tragedia.