Accident grav pe Autostrada Soarelui. Șapte mașini au fost implicate, traficul spre mare este blocat complet. Video

Un accident grav a avut loc pe Autostrada Soarelui, pe drumul spre mare. Șapte mașini au fost implicate, iar traficul este complet blocat
Raluca Alexe
11.08.2025 | 10:29
Un grav accident, cu șapte mașini implicate, a avut loc pe Autostrada Soarelui / sursa: Poliția Română

Accident grav cu șapte mașini implicate, pe Autostrada Soarelui, pe drumul spre mare. În urma impactului, două persoane au fost rănite și au fost evaluate medical la fața locului.

Accident grav, cu șapte mașini, pe Autostrada Soarelui

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă că pe autostrada A 2 Bucureşti-Constanţa, la kilometrul 89, în zona localităţii Vâlcelele, din judeţul Călăraşi, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate şapte autovehicule.

Din primele informaţii, a reieşit că două persoane au fost rănite, acestea fiind evaluate medical la fața locului de cadrele medicale ajunse la fața locului. Circulaţia rutieră a fost oprită pe ambele benzi ale sensului de mers către Constanţa, traficul fiind deviat la kilometrul 64, în dreptul localităţii Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi.

Un alt accident pe Autostrada Soarelui a avut loc și cu o zi în urmă. Circulația a fost, de asemenea, deviată până la degajarea carosabilului. Centrul Infotrafic a anunțat că traficul a fost deviat de pe Autostrada A2 sensul Constanţa – Bucureşti, între kilometrii 143 şi105 (Feteşti – Drajna) către DN 3A, pentru cercetarea împrejurărilor producerii unui accident la kilometrul 142, în zona localităţii Feteşti, judeţul Ialomiţa. O persoană a fost rănită în coliziunea unui ansamblu rutier cu un autoturism și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Val de accidente pe drumul spre mare

Incidentele pe Autostrada Soarelui au fost numeroase în această vară. Pe lângă incendiile de vegetație care au îngreunat traficul, mai multe accidente, unele dintre ele șocante și soldate cu pierderi de vieți omenești, s-au petrecut pe drumul spre sau dinspre mare.

În urmă cu o lună, un șofer neatent nu s-a asigurat corespunzător la schimbarea benzii de circulație, astfel că a intrat într-un alt autoturism care se deplasa regulamentar. Impactul puternic a făcut ca prima mașină să se răstoarne. În urma incidentului, patru persoane au fost rănite.

În aceeași perioadă, pe DN2A, în zona localității Stupina din județul Constanța, un autoturism s-a izbit de un cap de pod. Două persoane au suferit leziuni, una dintre victime rămânând încarcerată. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a fi scoasă dintre fiarele mașinii, apoi a primit îngrijiri medicale.

