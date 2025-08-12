News

Accident grav pe Centura Timișoarei: un copil și trei adulți au ajuns la spital. Traficul, complet paralizat

Accident grav pe Centura Timișoarei, în zona Giroc. Un copil și alți cinci adulți au fost răniți. Patru dintre cele șase persoane implicate în accident au ajuns la spital.
Mădălina Cristea
12.08.2025 | 08:34
Accident grav pe Centura Timisoarei un copil si trei adulti au ajuns la spital Traficul complet paralizat
Accident grav pe Centura Timișoarei. Un copil și alți trei adulți au ajuns la spital. Sursa foto: Colaj Fanatik, Tion.ro

Un accident grav s-a produs marți dimineață, 12 august, pe Centura Timișoarei, în zona Giroc. În evenimentul rutier au fost implicate un microbuz și două autoturisme, iar șase persoane au fost rănite, printre care și un copil.

ADVERTISEMENT

Accident grav pe Centura Timișoarei. Șase persoane, inclusiv un copil, au ajuns la spital

Pompierii de la Detașamentul 2 Timișoara au intervenit cu o autospecială de descarcerare, una de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și o autospecială pentru transportul victimelor multiple. La fața locului au ajuns și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

O persoană a rămas blocată într-una dintre mașini, însă a fost scoasă în siguranță de pompieri. Victima era conștientă și cooperantă. Patru dintre cei răniți, inclusiv minorul, au fost transportați la spital cu diverse traumatisme. Celelalte două persoane implicate în accident au refuzat transportul la unitatea medicală. La ora transmiterii acestei știri circulația este blocată, iar autoritățile au estimat că șoferii vor circula normal după ora 09:00.

ADVERTISEMENT

Accident mortal în Mangalia: șoferul a fugit

În noaptea de luni, 11 august, spre marți, 12 august, în jurul orei 02:10, un accident mortal s-a produs pe Șoseaua Mangaliei din Constanța, în dreptul magazinului Supeco. Un bărbat de 57 de ani a fost lovit în plin de un autoturism Logan care circula cu viteză, fiind proiectat aproximativ 50 de metri.

Martorii au povestit că șoferul nu a oprit și a părăsit locul tragediei, lăsând victima întinsă pe șosea. Echipajele SMURD sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru bărbat, fiind declarat decedat. La scurt timp, polițiștii l-au găsit pe șoferul fugar: un tânăr de 28 de ani din Topraisar. Acesta a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, urmând să se stabilească dacă se afla sub influența alcoolului sau a drogurilor.

ADVERTISEMENT
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în...
Digi24.ro
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare

Luni dimineață, 11 august 2025, șapte autovehicule au fost implicate într-un accident rutier pe Autostrada A2, la kilometrul 89, în zona localității Vâlcelele, județul Călărași. Două persoane au fost rănite, iar circulația spre Constanța a fost complet blocată. Traficul a fost deviat la kilometrul 64, în dreptul localității Lehliu-Gară. În urma acestui incident, o persoană a fost rănită și transportată la spital.

ADVERTISEMENT
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate
Digisport.ro
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate

„Din primele cercetări a rezultat faptul că bărbatul a fost acroșat de un autoturism, al cărui conducător auto a părăsit locul accidentului fără încuviințarea polițiștilor. În urma investigațiilor efectuate de polițiști, șoferul a fost identificat, fiind vorba despre un bărbat, de 28 de ani, din localitatea Topraisar. Acesta a fost transportat la spital pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei și a substanțelor din sânge”, au anunțat polițiștii din Dobrogea.

ADVERTISEMENT
Concedieri masive anunțate de ministrul dezvoltării. Câți funcționari publici vor rămâne fără loc...
Fanatik
Concedieri masive anunțate de ministrul dezvoltării. Câți funcționari publici vor rămâne fără loc de muncă: „Economie de 2,2 miliarde de lei pe an”
Prima reacție din USR la condițiile puse de PSD pentru a rămâne la...
Fanatik
Prima reacție din USR la condițiile puse de PSD pentru a rămâne la guvernare: „Suntem perfect de acord”
Explozie puternică la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs din SUA....
Fanatik
Explozie puternică la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs din SUA. O persoană a murit, iar alte zece au fost rănite. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
Grădinescu a IZUBCNIT la adresa membrului Generației de Aur: 'Nu mi-a plăcut niciodată!'
iamsport.ro
Grădinescu a IZUBCNIT la adresa membrului Generației de Aur: 'Nu mi-a plăcut niciodată!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!