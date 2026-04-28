Accident groaznic în Maramureș. Un autoturism a intrat în plin într-un microbuz cu călători, după o depășire inconștientă. Cine se afla la volanul mașinii și în ce stare sunt victimele

Un accident îngrozitor a avut loc în Maramureș în dimineața zilei de marți, 28 aprilie 2026. FANATIK a aflat detalii în exclusivitate despre cum s-a petrecut incidentul: pasagerii unui microbuz au văzut moartea cu ochii. Zece persoane au fost transportate la spital, suferind răni multiple.

Accident îngrozitor în Maramureș. 13 oameni, la un pas de o tragedie uriașă

Un impact violent s-a produs între un microbuz de călători și un autoturism în Baia Sprie, pe Drumul Județean 184, chiar la ieșirea din oraș. În ciuda impactului extrem de violent, după cum arată imaginile furnizate de ISU Maramureș, pasagerii au fost conștienți și cooperanți, la fața locului ajungând în regim de urgență mai multe echipaje de ajutorare. De altfel, în cursul dimineții a fost activat planul roșu de intervenție căci situația părea destul de gravă.

Manevra riscantă de depășire a fost făcută de o șoferiță de 54 de ani. În ce stare e femeia care a intrat în plin în microbuzul cu călători

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, accidentul a fost cauzat de o șoferiță de 54 de ani, cea care se afla la volanul autoturismului care s-a ciocnit cu microbuzul plin cu călători. Femeia a făcut o manevră riscantă, încercând să depășească o altă mașină, deci avea ceva viteză din moment ce se grăbea, într-o curbă. Șoferița a fost găsită conștientă, însă a fost nevoie să fie dusă la spital. Reprezentanții ISU Maramureș au dezvăluit, pentru FANATIK, că șoferița prezenta traumatisme la nivelul membrelor inferioare și la cap.

Alte 9 persoane, care se aflau în microbuz, au fost duse la spital pentru investigații suplimentare, iar trei dintre pasageri au refuzat transportul, starea lor fiind ceva mai bună. Intervenția salvatorilor a fost una de amploare. au ajuns pompierii din cadrul ISU Maramureș, care au mobilizat rapid resurse importante, inclusiv un echipaj de la Mobilă, o autospecială de descarcerare, dar și multiple echipaje SMURD și ambulanțe ale Serviciului Județean Maramureș.

În microbuz erau 12 persoane. 10 răniți au ajuns la spital, prezentând multiple traumatisme și leziuni, însă sunt în afara oricărui pericol

Așadar, în microbuz erau 12 persoane și, din ce a aflat FANATIK, unele dintre ele se duceau la muncă, în timp ce în autoturismul care s-a făcut zob era doar conducătoarea auto. Pentru cei care se aflau în microbuz au fost, fără doar și poate, clipe crunte, unii dintre răniți având și atacuri de panică, imaginându-și cele mai negre scenarii. Din fericire, toți cei implicați în evenimentul rutier sunt în viață, chiar dacă au suferit leziuni în urma ciocnirii dintre cele două autovehicule.

Ce riscă șoferița care nu s-a asigurat când a făcut depășirea în curbă, la ieșirea din Baia Sprie

În acest caz, polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului. Șoferița de 54 de ani riscă să fie sancționată având în vedere depășirea neregulamentară confirmată de polițiști. Depășirea neregulamentară nu este doar o greșeală care poate fi iertată în trafic, chiar dacă nu se produce un accident. Legea o sancționează destul de dur, mai ales dacă apar consecințe, cum este situația de față.

În varianta în care nu se produce vreun incident, șoferul riscă între 4 și 5 puncte de amendă plus suspendarea permisului pentru 60 de zile. Dacă depășirea e făcută în zone interzise, în linie continuă sau în curbă fără vizibilitate ori în apropierea unei treceri de pietoni, sancțiunea se aplică aproape automat. Dacă din depășirea neregulamentară rezultă un accident, cum este situația de la Baia Sprie, șoferul poate rămâne fără permis pentru o perioadă de trei luni. Dacă există și victime, situația intră în zona penală.