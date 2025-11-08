Accident horror în cursa de sprint din Marele Premiu al Braziliei! Mașina a zburat direct în zidul de protecție. Video

ADVERTISEMENT

Cursa de sprint din Marele Premiu al Braziliei putea să se încheie tragic. Chiar pe ultimul tur, pilotul celor de la Kick Sauber, Gabriel Bortoleto, a pierdut controlul monopostului și și-a făcut praf mașina. Spectatorii prezenți la São Paulo și-au pus mâinile în cap în momentul impactului.

Dezastru pe finalul cursei de sprint din Brazilia. Mașina a fost făcută praf

Nu au lipsit incidentele în cursa de sprint din Brazilia. și Franco Colapinto au lovit zidul după doar șapte tururi, iar comisarii au ridicat steagul roșu. Jumătate de oră mai târziu, monoposturile au intrat din nou pe circuit.

Lucrurile păreau să se îndrepte spre un final liniștit, însă Gabriel Bortoleto și-a distrus mașina în ultimul tur. Pilotul celor de la Kick Sauber a pierdut controlul monopostului și a lovit zidul pe ambele părți ale circuitului.

Berikut cuplikan crash yang dialami Gabriel Bortoletto di lap terakhir sprint race tadi. Asli serem beneran sekenceng itu pas nembok. — Lambe Resing (@LambeResing)

Pilotul a fost transportat la spital

Impactul a fost unul extrem de serios. După ce a lovit primul zid, mașina pur și simplu a zburat deasupra circuitului și s-a oprit în parapetul de pe partea opusă. Din fericire, ceilalți piloți au reușit să evite contactul în ultima secundă.

Bortoleto a confirmat la scurt timp după accident că este OK, însă a fost transportat la spital pentru investigații medicale, întrucât impactul a fost unul extrem de violent. Cel mai probabil, nu va participa la calificările care încep la ora 20:00, ora României.

Gabriel Bortoleto's crash on the final lap of the sprint race. He said on the radio that he’s okay 🙏 — ESPN F1 (@ESPNF1)

Lando Norris a câștigat cursa de sprint în Brazilia

Cursa de sprint a fost câștigată de . Puștiul minune Kimi Antonelli a terminat în spatele său, pe locul doi, iar coechipierul său de la Mercedes, George Russell, a completat podiumul. Max Verstappen a încheiat doar pe locul patru.