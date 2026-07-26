Accident horror la Turul Franței! Un ciclist s-a izbit cu fața de luneta unei mașini: 20 de copci, sângerare abundentă și retragere imediată din cursă. Video

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Turul Franței a trăit unul dintre cele mai șocante momente ale ediției din acest an, după ce columbianul Einer Rubio, sportiv al echipei Movistar, a suferit un accident teribil în timpul etapei a 19-a. Ciclistul s-a izbit cu fața direct în luneta unei mașini de echipă, impactul fiind atât de violent încât geamul s-a spart instant, iar acesta a rămas întins pe asfalt, cu fața plină de sânge.

Accident cumplit la Turul Franței! Einer Rubio a lovit cu fața luneta unei mașini și s-a retras din competiție

Incidentul a avut loc pe celebra ascensiune către Alpe d’Huez, într-o zonă extrem de aglomerată, unde mii de fani se înghesuiau pe marginea drumului. Într-o fracțiune de secundă, o mașină a echipei UAE Team Emirates-XRG a frânat brusc pentru a evita un spectator care căzuse în fața vehiculului, iar Rubio, aflat chiar în spatele mașinii, nu a avut nicio șansă să evite impactul.

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The crash of 🇨🇴 Einer Rubio from another angle… Read more:

📰 🎥 IG Pamezcycling — Domestique (@Domestique___)

Imaginile postate pe rețelele sociale arată cum sportivul de la Movistar se izbește frontal de luneta mașinii, care se face țăndări. Acesta cade imediat la pământ, iar colegii din pluton se opresc speriați, în timp ce echipele medicale intervin în decurs de câteva secunde. Columbianul Rubio, aflat pe locul 27 în clasamentul general, a primit ulterior îngrijiri urgente la fața locului, fiind mai apoi transportat la camionul medical al cursei.

Medicii au constatat că sportivul avea o tăietură profundă la nivelul feței, care a necesitat aproximativ 20 de copci. După stabilizare, Rubio a fost evacuat cu elicopterul la un spital din Grenoble, unde a fost supus unor investigații suplimentare. Din fericire, nu au fost identificate fracturi ale oaselor feței, iar sportivul a fost externat în aceeași seară.

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Reacția lui Matxin după coliziunea cu Einer Rubio

Joxean Fernandez, cunoscut în lumea ciclismului sub numele de Matxin, managerul echipei UAE Team Emirates-XRG și șoferul mașinii în care s-a izbit Rubio, a transmis un mesaj public în care își explică acțiunile. „Un spectator a căzut brusc în fața mașinii. Singura mea reacție a fost să frânez imediat pentru a nu-l lovi. Totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă. Am vrut să evit o tragedie mult mai mare”, a scris Matxin pe Instagram.

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Acesta a mai precizat faptul că nu a realizat gravitatea accidentului decât după ce a ajuns la finalul etapei. „Regret profund consecințele. Dacă decizia mea a afectat un rutier din pluton, mă doare enorm. Îi ofer toată susținerea mea lui Einer”.

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Tadej Pogacar, în formă istorică la Turul Franței! Record doborât pe Alpe d’Huez

Etapa marcată de nefericitul eveniment a fost dominată de slovenul , care a stabilit un nou record pentru cea mai rapidă urcare a celebrului Alpe d’Huez: 35 de minute și 26 de secunde, cu 1 minut și 14 secunde mai rapid decât timpul legendarului Marco Pantani din 1995.

Performanța remarcabilă a slovenului confirmă încă o dată forma incredibilă pe care acesta o traversează în actualul sezon, unde a dominat etapele montane cu o autoritate rar întâlnită în ciclismul modern. a impus un ritm devastator pe Alpe d’Huez, controlând cursa de la începutul ascensiunii și răspunzând fără ezitare la orice încercare de atac din pluton.