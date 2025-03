Accident în Botoșani, provocat de o șoferiță beată. Tânăra de 22 de ani a intrat cu maşina într-o casă

Un bătrân de 70 de ani a tras o sperietură soră cu moartea după ce o tânără șoferiță de 22 de ani, în stare de ebrietate, s-a izbit cu mașina de peretele casei sale. Acesta a rămas fără o parte din locuință.

Accident provocat de o șoferiță beată de 22 de ani

O casă din Botoșani a fost distrusă după ce o tânără, în vârstă de 22 de ani, , a pierdut controlul volanului și s-a izbit de peretele locuinței. Proprietarul, un bărbat de 70 de ani, a scăpat cu viață.

„M-am speriat, am auzit o bufnitură şi m-am trezit. Am zis că a pocnit o bombă. O bufnitură am auzit, m-am speriat şi când am văzut…casa e jumătate sfărâmată”, a declarat proprietarul casei, conform

După ce echipajele medicale au sosit la fața locului, bărbatul a fost preluat și dus la spital. Acesta suferise un în urma incidentului. Norocul său a fost că acesta nu se afla în cameră în momentul în care tânăra a lovit peretele casei.

„Nici nu am putut să mă uit în camera cealaltă că era numai praf şi toate date peste cap. Făcut harcea parcea. Dacă venea în partea asta, cred că eram şi rănit. Nu ştiu dacă mai trăiam”, mărturiseşte bărbatul, conform sursei citate.

Tânăra a fost testată cu aparatul etilotest. Rezultatul a arătat o alcoolemie de 0,63 în aerul expirat. Aceasta a fost dusă la spital pentru recoltarea probelor biologice. Acolo, aceasta a devenit agresivă cu jurnaliștii, lovind un cameraman.

În același timp, din primele verificări, polițiștii au descoperit că avea și inspecția tehnică periodică expirată. Alături de ea, în mașină, mai erau trei prieteni, care au scăpat și ei fără răni. Totuși, pagubele materiale sunt semnificative, bătrânul rămânând fără o parte din casă.

„Echipajul de ambulanţă a constatat că toate victimele din autoturism erau conştiente, autoevacuate, în număr de 4, au refuzat examinarea şi transportul la spital”, a declarat Andreea Starica, medic ambulanţă, potrivit sursei menționate.