Accident în lanț în Timișoara: un șofer de ride sharing a lovit două mașini în timp ce îi făcea avansuri pasagerei. Tânăra de 19 ani a ajuns la spital

Un șofer de ride sharing a provocat un accident în lanț în Timișoara. A lovit două mașini în timp ce îi făcea avansuri pasagerei
Andreea Stanaringa
22.08.2025 | 11:51
Accident in lant in Timisoara un sofer de ride sharing a lovit doua masini in timp ce ii facea avansuri pasagerei Tanara de 19 ani a ajuns la spital
Un șofer de ride sharing a lovit două mașini în timp ce îi făcea avansuri pasagerei. Sursa foto: Freepik, Facebook/Colaj Fanatik

Un accident grav a avut loc în Timișoara, miercuri, provocat de un șofer de ride sharing care îi făcea avansuri pasagerei. Acesta nu ar fi fost atent la drum și a intrat în alte două autoturisme. Familia tinerei din mașină va depune o plângere de hărțuire sexuală pe numele conducătorului auto.

Un șofer de ride sharing a făcut un accident în lanț în timp ce îi făcea avansuri pasagerei

Șoferul a intrat cu autoturismul în alte două mașini care erau oprite la o trecere de pietoni, provocând un accident în urma căruia tânăra aflată pe bancheta din spate a ajuns la spital cu fractură nazală, dar și traumatisme la cap.

Cu doar câteva minute înainte de accident, tânăra i-a trimis mai multe mesaje tatălui ei, căruia i-a spus că șoferul o hărțuia. În timp ce îi făcea avansuri, conducătorul auto a pierdut controlul volanului și a provocat, astfel, accidentul în lanț.

Potrivit Poliției Timiș, în timp ce conducea un autoturism pe Calea Circumvalațiunii dinspre strada Gheorghe Lazăr, șoferul de 32 de ani a intrat în coliziune cu mașina fin fața sa, condusă de un bărbat de 31 de ani. Acesta a fost proiectat, la rândul său, într-o altă mașină. La volanul acesteia din urmă se afla o femeie de 38 de ani.

Singura victimă a fost tânăra de 19 ani, pasageră în mașina șoferului de ride sharing. Toți șoferii implicați în accident au fost testați cu aparatul alcooltest. Rezultatele au fost negative în toate cazurile.

Ce ar fi făcut șoferul în mașină

Polițiștii au deschis dosar penal pe numele șoferului de ride sharing pentru vătămare corporală din culpă. De asemenea, familia tinerei va face o plângere pentru hărțuire sexuală. Fata i-a spus tatălui ei că șoferul conducea foarte tare, fără să fie atent la drum. Mai mult, tatăl victimei susține că șoferul i-a pus mâna pe picior fiicei sale.

“Fata mea a nimerit un om…nu vreau să îl jignesc că sunt filmat, vreau să vorbesc frumos. Și mi-a scris fata mea: ‘Tata, uite ăsta de la Uber îmi pune mâna pe picior, nu e atent, conduce foarte tare’.

Nu a fost atent la drum și s-a izbit de alte mașini. Vreau să mi se facă dreptate pentru ce s-a întâmplat cu copilul meu”, a povestit tatăl fetei implicate în accident, potrivit Antena 3 CNN.

Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
