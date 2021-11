Accident înfiorător în Bacău. Doi copii și tatăl lor au murit. Mașina în care se aflau a fost lovită de un camion

Un grav accident s-a produs, duminică, pe o șosea din județul Bacău. Doi copii și un adult au murit, iar o persoană rănită a fost dusă la spital.

a fost aruncată în afara drumului după ce a fost lovită de un camion. s-a produs în comuna Filipești, sat Hârlești.

Accident mortal în Bacău. Un copil de o lună și unul de 3 ani au decedat

Din primele informații se pare că o mașină a fost lovită de un camion, iar ulterior vehiculul a fost propulsat în afara drumului.

Doi copii și un adult au murit, iar un rănit cu semne vitale este transportat la UPU Bacău.

În această dimineață, în jurul orei 09.20, pe DN 2-E 85, un tânăr de 23 de ani, din județul Neamț, în timp ce conducea un autoturism în afara localității Onișcani, la ieșirea de pe un drum lateral, nu ar fi acordat prioritate unui ansamblu format din cap tractor și semiremorcă, condus de un bărbat de 45 de ani, din județul Suceava care se deplasa pe direcția Neamț către Bacău.

Din impact au rezultat trei persoane decedate, respectiv conducătorul auto de 23 de ani și doi minori, unul de o lună și altul de 3 ani, conform

În autoturism se mai afla o tânără de 23 de ani care a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale, au transmis reprezentanții IPJ Bacău.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Polițiștii au deschis o anchetă.

Peste 1000 de persoane au murit în accidente pe străzile din România, în 2021

Circa 1.000 de persoane au murit și 2.000 au fost rănite, în accidentele de circulație pentrecute în primele 7 luni ale acestui ani, pe șoselele din România, a anunțat deputatul USR PLUS Bacău, Paul Cristian Ichim.

”Principalele cauze sunt viteza, traversarea neregulamentară, pietonii care merg pe marginea drumului, dar și infrastructura precară.

Tocmai de aceea am depus Proiectul de lege pentru reglementarea utilizării sistemului video de monitorizare a traficului rutier și constatare automată a abaterilor rutiere pe drumurile publice care are scopul de a preveni accidentele rutiere și de a-i face pe toți participanții la trafic să respecte regulile. Trebuie tratată și partea de drumuri, și cea de mașini, dar mai ales cea umană, pentru că omul poate fi educat”, scrie deputatul USR PLUS Bacău, cu ocazia Zilei mondiale de comemorare a victimelor accidentelor de circulaţie.