Accident înfiorător în Indonezia. Un autobuz plin cu elevi și părinți s-a răsturnat într-o râpă. Sunt 27 de morți

Cel puțin 27 de elevi și părinți și-au pierdut viața într-un cumplit accident rutier produs noaptea trecută în Indonezia. Potrivit autorităților, autobuzul în care se aflau s-a răsturnat într-o râpă, la întoarcerea dintr-o excursie pe insula Java, după ce șoferul a pierdut controlul volanului, din motive rămase încă necunoscute.

În urma impactului puternic, alte 39 de persoane s-au ales cu răni grave și au fost transportate de urgență la spital. Operațiunea de salvare a supraviețuitorilor s-a întins pe tot parcursul nopții.

În cauză a fost demarată o anchetă și urmează să se stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia. Din primele informații, există indicii conform cărora testele tehnice ale vehiculului nu erau actualizate.

„Șoferul autobuzului a pierdut controlul asupra direcției într-o zonă cu relief abrupt din apropierea orașului Sumedang, în provincia Java de Vest.

Autobuzul transporta elevi de liceu și câțiva părinți. 39 de persoane au supraviețuit în urma accidentului”, se arată în comunicatul Ministerului Transporturilor.

„Accidentul produs de un autobuz școlar în zona Wado, regiunea Sumedang , Java de Vest, care transporta pelerini de la liceul islamic integrat Al Muawanah, Cisalak, Subang, revine în responsabilitatea școlii respective”, a transmis și Ministerul Educației.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă se poate observa cum autobuzul este căzut pe o parte, iar echipele de salvare încearcă să îi scoată pe supraviețuitori.

Potrivit unui oficial al agenției locale de căutare și salvare, operațiunea a fost finalizată cu succes după câteva ore. Toate cele 39 de persoane rămase în viață au ajuns la spital pentru investigații suplimentare.

„Am simțit miros de ars și șoferul a spus că frâna a cedat. Am fost prinsă în scaun, dar am reușit să mă târăsc din autobuz. Slavă Domnului că cei doi copii ai meu au fost în siguranță”, a declarat una dintre acestea.

