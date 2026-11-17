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Constantin Dumitriu IV, fosta legendă a Stelei, angajat la FCSB pe funcția de scouter și fost antrenor la Academia clubului, a fost implicat într-un accident rutier. Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, acesta și-a avariat destul de serios automobilul, dar a scăpat fără nicio vătămare corporală. Vezi în rândurile următoare toate detaliile despre evenimentul neplăcut.

Legenda Stelei de la FCSB, implicată într-un accident rutier

Ghinion teribil pentru Constantin Dumitriu, la doar trei zile distanță după ce a împlinit vârsta de 73 de ani. Fostul mijlocaș central a trecut printr-o sperietură groaznică, însă din fericire a scăpat fără nicio zgârietură în urma unui accident rutier în care a fost implicat. Scouter-ul celor de la FCSB se afla la volanul mașinii care a fost distrusă aproape în totalitate. Costică, așa cum e alintat de cei apropiați, a lucrat la Steaua încă din 1996 și ulterior a continuat să lucreze din 2003 la echipa lui Gigi Becali ca antrenor la grupele de copii și juniori.

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Lansat de Progresul București, pentru care a evoluat două sezoane la seniori, „Bilă” a fost transferat la Steaua în anul 1972. În cariera sa de fotbalist a îmbrăcat tricoul roș-albastru timp de 4 sezoane și a reușit să câștige un titlu de campion și o Cupă a României în sezonul 1975-1976. El și în primul mandat al lui Mirel Rădoi, în 2015. La acel moment, el era înlocuitorul lui Massimo Pedrazzini în organigrama clubului.

Constantin Dumitriu, cel mai vechi colaborator rămas la FCSB

Constantin Dumitriu are nu mai puțin de 23 de ani de când activează la FCSB și e responsabil pentru a urmări jucători tineri care pot face obiectul unui transfer la academia clubului. După noile schimbări de la club, el va lucra îndeaproape cu .

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Constantin Dumitriu este fratele mai mic al foștilor fotbaliști internaționali Emil Dumitriu (Dumitriu II) și Dumitru Dumitriu (Dumitriu III). Constantin Dumitriu IV era și un prieten foarte apropiat al lui Mircea Lucescu, alături de care a jucat la Corvinul Hunedoara. Pentru hunedoreni a evoluat timp de 6 sezoane și a strâns nu mai puțin de 156 de meciuri, fiind considerat o adevărată legendă a clubului. Jucător al Stelei în perioada 1968-1972, pentru care a evoluat în 90 de jocuri şi a marcat 11 goluri, Dumitru Dumitriu a fost dat afară de celebrul Constantin Teaşcă. Şi nu din orice motiv, ci din cauza faptului că adormise la una dintre lungile şedinţe tactice ale antrenorului.

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