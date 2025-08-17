News

Accident mortal în apropiere de Orșova. Încă un motociclist și-a pierdut viața

Un accident mortal a avut loc pe Drumul Național 6, în apropiere de gara din Orșova. Un motociclist și-a pierdut viața
Raluca Alexe
17.08.2025 | 13:52
Accident mortal in apropiere de Orsova Inca un motociclist sia pierdut viata
Un accident mortal a avut loc în apropiere de Orșova, între un motociclist și un autoturism / sursa: Facebook

Accident mortal în apropiere de gara din Orșova între un motociclist și un alt autoturism. La fața locului au intervenit mai multe echipaje medicale, pompieri, poliție și SMURD, însă pentru motociclist nu s-a mai putut face nimic.

Accident mortal în apropiere de Orșova

Un bărbat de 59 de ani, din județul Mureș, se deplasa pe motocicletă, moment în care a derapat și a intrat într-un autoturism care circula regulamentar, pe sensul opus de mers.

Din păcate, echipajele medicale care au intervenit la locul producerii accidentului nu l-au mai putut ajuta pe motociclist, în ciuda manevrelor de resuscitare. Ulterior a fost constat decesul.

Tragedia nu se încheie aici, căci în urma impactului cu autoturismul, un autotren aflat în spatele acestuia a derapat în afara părții carosabile în încercarea de a evita coliziunea. Pe fondul nepăstrării distanței regulamentare, în accident a mai fost implicat și un autocar, dar și o altă mașină.

Niciunul dintre ceilalți șoferi și participanți la trafic nu a suferit răni în urma coliziunii. Toți conducătorii auto au fost testați cu aparatele alcooltest și drugtest, rezultatele fiind negative.

Încă un motociclist și-a pierdut viața

La fața locului s-au desfășurat cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanțelor în care a avut loc atât decesul motociclistului, cât și coliziunea dintre celelalte autoturisme.

Un alt accident grav a avut loc zilele trecute în apropiere de Gostinu. Un tânăr motociclist de doar 17 ani a pierit după ce a intrat în coliziune cu un autoturism. S-a întâmplat pe DJ 507, în apropierea localității din județul Giurgiu. Potrivit anchetatorilor, tânărul nu ar fi adaptat viteza într-o curbă și a lovit frontal mașina condusă de un bărbat de 22 de ani. Acesta din urmă a ajuns la spital, după ce a fost rănit.

„Motociclistul, în vârstă de 17 ani, a fost găsit în stop cardio-respirator, fiind începute imediat manevrele de resuscitare. Din nefericire, eforturile personalului medical nu au avut rezultat, fiind declarat decesul acestuia”, a transmis ISU Giurgiu.

