Accident mortal în Bulgaria. Un șofer român de TIR a fost implicat: „Nu am avut nicio vină. Am oprit să-mi fac nevoile”. Video

în care a fost implicat un șofer român de TIR. Incidentul a avut loc într-un mod neobișnuit, potrivit spuselor bărbatului. De asemenea, acesta susține că nu a avut nicio vină.

Accident mortal în Bulgaria. Șofer român de TIR, implicat

sâmbătă noaptea, după ora 23:00, la intrarea în Ruse, dinspre Sofia. Românul a povestit pentru presa din Bulgaria cum a avut loc evenimentul rutier soldat cu moartea unui bărbat de 41 de ani.

Valentin Rotaru, românul de 31 de ani, se întorcea din Turcia. În zona respectivă, a oprit într-o parcare pentru a-și face nevoile. În momentul în care s-a urcat la volan, înainte de porni TIR-ul, a simțit o bușitură.

Șoferul român a coborât și a constatat că o mașină a intrat în spatele remorcii. Valentin Rotaru a mers să vadă în ce stare se află șoferul, iar apoi a anunțat autoritățile cu privire la accidentul grav. Românul spune că victima încă respira înainte să ajungă echipajele de intervenție.

„Aseară veneam din Turcia și am oprit 5 minute aici în parcare, să-mi fac nevoile ca orice om și când m-am urcat la volan să pot să plec, mai aveam 3 km până la parcare la Ruse, am simțit o bușitură, practic a intrat cineva în mine. S-a simțit o bușitură tare, m-am dat jos să mă uit, era o mașină în spatele remorcii mele, era făcută praf”, a transmis șoferul de TIR.

Victimei i s-ar fi făcut rău la volan

Victima se afla la volanul unui Volkswagen Passat. Din cercetări, se pare că acesta ar fi virat la dreapta pe sensul său de mers, iar apoi a intrat în TIR-ul condus de român, aflat într-o parcare.

Din nefericire, bărbatul de 41 de ani a suferit multiple leziuni care i-au fost fatale. El a fost transportat la spital, dar ulterior a decedat. Conform polițiștilor, conducătorul auto din România a fost verificat cu aparatul etilotest, reieșind că nu se afla sub influența alcoolului, notează .

Valentin Rotaru mai spune că după producerea accidentului a discutat cu o rudă a decedatului. Aceasta i-ar fi spus că bărbatului i s-ar fi făcut rău la volan și din această cauză ar fi avut loc evenimentul nefericit.

„A venit cineva din familia șoferului aseară aici, nu știu cine era doamna, era o doamnă cu ochelari. Mi-am cerut scuze, i-am spus că nu am absolut nicio vină. Practic eram parcat și a intrat direct în mine frontal. Nu am avut nicio vină, eram pe loc. Am vorbit cu dânsa, nu știa bine engleză și din ce am înțeles mi-a spus că i s-a făcut rău la volan și de aceea a intrat în mine.”, a precizat șoferul de TIR.

Românul a oferit detalii polițiștilor cu privire la felul în care s-a produs accidentul. Oamenii legii au deschis o anchetă, urmând să se stabilească cum a avut loc această tragedie din Bulgaria.