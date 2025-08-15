Accident mortal lângă Gostinu. Un motociclist de 17 ani și-a pierdut viața după impactul cu un autoturism

Accident mortal lângă Gostinu, în urma căruia un motociclist de 17 ani și-a pierdut viața pe loc după ce a intrat în coliziune cu un autoturism. Șoferul mașinii a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale.

Impactul fatal a avut loc vineri după-amiază pe DJ 507, în apropierea localității Gostinu, județul Giurgiu. Un tânăr de doar 17 ani, motociclist, a murit pentru că, potrivit celor transmise de oamenii legii, nu a adaptat viteza într-o curbă și condus de un alt tânăr în vârstă de 22 de ani.

„Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ”, au precizat reprezentanții IPJ Giurgiu.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o autospecială de stingere, două ambulanțe SAJ și echipaje de poliție. În sprijin a fost solicitat și elicopterul SMURD.

„Motociclistul, în vârstă de 17 ani, a fost găsit în stop cardio-respirator, fiind începute imediat manevrele de resuscitare. Din nefericire, eforturile personalului medical nu au avut rezultat, fiind declarat decesul acestuia”, a transmis și ISU Giurgiu.

Șoferul autoturismului a fost preluat de ambulanță și dus la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Giurgiu. Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor la locul accidentului, iar cazul a rămas în atenția polițiștilor, care urmează să stabilească împrejurările exacte ale tragediei. În cauză s-a deschis și un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Motociclist de 19 ani, ucis de un șofer beat

Un alt accident grav a avut loc la începutul lunii pe un drum din județul Galați. în urma unei coliziuni violente cu un autoturism condus de un șofer băut. În accident au mai fost implicate și alte două autoturisme ce au fost avariate din cauza aceluiași șofer inconștient.

În timp ce se afla în coloană, pe raza localității Tudor Vladimirescu, motociclistul a fost izbit de un șofer în vârstă de 36 de ani. În urma impactului violent, motocicleta a fost proiectată în alte două autoturisme aflate în fața sa. Motociclistul nu a mai avut nicio șansă în urma impactului cu celelalte vehicule.