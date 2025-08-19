Accident mortal pe A1: doi pietoni au fost spulberați de un camion. Traficul a fost restricționat

Un accident mortal a avut loc marți dimineață pe A1, după ce doi pietoni au fost spulberați de un camion. Cele două victime au murit pe loc în urma impactului. Traficul de pe autostradă a fost afectat.
Tragedia s-a petrecut la kilometrul 41 al Autostrăzii București – Pitești, pe sensul de mers către Pitești, aproape de localitatea Vânătorii Mici.
Cei doi tineri erau pietoni și se aflau pe șosea în momentul în care a avut loc accidentul. Circulația de pe autostrada A1 a fost restricționată, iar valorile de trafic sunt ridicate, pe sensul spre Pitești.
Echipajele de intervenție s-au deplasat la fața locului cu mai multe speciale. A fost chemat și elicopterul SMURD pentru preluarea victimelor. Din păcate, cei doi tineri au suferit răni grave, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva.
“Din primele informaţii, cei doi erau pietoni şi se aflau pe partea carosabilă în momentul în care ar fi fost acroşaţi de un autotren. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, două ambulanţe SAJ, elicopterul SMURD şi poliţia.
Din nefericire, leziunile suferite de cele două persoane, un tânăr şi o tânără, au fost grave, iar personalul medical a declarat decesul acestora.”, a transmis ISU Giurgiu, potrivit news.ro.
Polițiștii vor efectua cercetări pentru a determina cauzele exacte ale producerii accidentului. Centrul Infotrafic precizează că circulația a fost restricționată. Șoferii care circulă pe sensul spre Pitești sunt îndemnați să se deplaseze cu prudență sporită și să păstreze distanța regulamentară între vehicule.
Sâmbătă, 16 august, un tânăr de numai 24 de ani a murit după ce a intrat în coliziune cu un alt autoturism aflat pe contrasens. Tragedia s-a petrecut sâmbătă seara, 16 august, înainte de ora 22, pe raza localității Stolniceni-Prăjescu, din județul Iași.
La un moment dat, în timp ce conducea dinspre Pașcani spre Roman, tânărul a efectuat o depășire riscantă. Cu toate că pe șosea era amplasat un indicator ce interzicea această manevră, conducătorul auto a efectuat depășirea. A ajuns să se izbească frontal de o altă mașină, aflată pe contrasens.
Tânărul a rămas prins între fiarele contorsionate, însă celălalt șofer a reușit să iasă singur din mașină. După câteva ore, conducătorul auto care a provocat accidentul a murit la spital.