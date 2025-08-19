Accident mortal pe A1: doi pietoni au fost spulberați de un camion. Traficul a fost restricționat

Un accident mortal a avut loc marți dimineață pe A1, după ce doi pietoni au fost spulberați de un camion. Cele două victime au murit pe loc în urma impactului. Traficul de pe autostradă a fost afectat.

Doi pietoni au fost spulberați de un camion pe A1

la kilometrul 41 al Autostrăzii București – Pitești, pe sensul de mers către Pitești, aproape de localitatea Vânătorii Mici.

Cei doi tineri erau pietoni și se aflau pe șosea în momentul în care a avut loc accidentul. Circulația de pe autostrada A1 a fost restricționată, iar valorile de trafic sunt ridicate, pe sensul spre Pitești.

Echipajele de intervenție s-au deplasat la fața locului cu mai multe speciale. A fost chemat și elicopterul SMURD pentru preluarea victimelor. Din păcate, cei doi tineri au suferit răni grave, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva.

“Din primele informaţii, cei doi erau pietoni şi se aflau pe partea carosabilă în momentul în care ar fi fost acroşaţi de un autotren. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, două ambulanţe SAJ, elicopterul SMURD şi poliţia.

Din nefericire, leziunile suferite de cele două persoane, un tânăr şi o tânără, au fost grave, iar personalul medical a declarat decesul acestora.”, a transmis ISU Giurgiu, potrivit .

Polițiștii vor efectua cercetări pentru a determina cauzele exacte ale producerii accidentului. precizează că circulația a fost restricționată. Șoferii care circulă pe sensul spre Pitești sunt îndemnați să se deplaseze cu prudență sporită și să păstreze distanța regulamentară între vehicule.

Un tânăr a murit în urma unui accident rutier, în Iași

Sâmbătă, 16 august, un tânăr de numai 24 de ani aflat pe contrasens. Tragedia s-a petrecut sâmbătă seara, 16 august, înainte de ora 22, pe raza localității Stolniceni-Prăjescu, din județul Iași.

La un moment dat, în timp ce conducea dinspre Pașcani spre Roman, tânărul a efectuat o depășire riscantă. Cu toate că pe șosea era amplasat un indicator ce interzicea această manevră, conducătorul auto a efectuat depășirea. A ajuns să se izbească frontal de o altă mașină, aflată pe contrasens.

Tânărul a rămas prins între fiarele contorsionate, însă celălalt șofer a reușit să iasă singur din mașină. După câteva ore, conducătorul auto care a provocat accidentul a murit la spital.