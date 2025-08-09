Accident pe DN1, în Sinaia: trei persoane au fost duse la spital. Traficul din zonă, afectat

Sâmbătă, 9 august, a avut loc un accident pe DN1, în Sinaia, iar traficul din zonă a fost blocat la orele prânzului. Impactul s-a produs între două autoturisme.

Un accident a avut loc pe DN1, la Sinaia, cu trei victime implicate

Potrivit Centrului Infotrafic, , la kilometrul 134+900 metri, în localitatea Sinaia din județul Prahova. Polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați, sâmbătă, cu privire la un eveniment produs pe raza localității, pe DN1.

Oamenii legii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat în vârstă de 55 de ani a condus un autoturism în Sinaia, iar acesta ar fi intrat în coliziune cu o altă mașină, condusă de un bărbat de 48 de ani.

În urma accidentului, au fost rănite două femei, în vârstă de 57, respectiv 68 de ani, dar și un bărbat în vârstă de 50 de ani. Aceștia erau pasageri într-unul dintre autoturismele implicate.

Victimele implicate în accident au fost transportate la spital pentru a primi îngrijirile medicale de care aveau nevoie. Șoferii autoturismelor care au intrat în coliziune au fost testați cu aparatul etilotest. În ambele cazuri, însă, rezultatul de pe aparat a fost negativ.

Mesajul IPJ Prahova după accident

“Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 1, la kilometrul 134+900 metri, în localitatea Sinaia, județul Prahova, s-a produs o coliziune frontală între 2 autoturisme.

În urma impactului au rezultat 3 victime, care urmează a fi evaluate medical. Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, valorile de trafic fiind ridicate.”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

După producerea evenimentului rutier, pe ambele sensuri, potrivit . Mesajul a fost transmis în jurul orei prânzului.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc accidentul. Vor fi dispuse măsurile legale ce se impun, fiind deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.