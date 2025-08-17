Accident rutier pe DN2: trei autoturisme implicate și mai multe persoane afectate pe sensul Constanța – București

Eveniment rutier pe A2, la kilometrul 172, în apropierea localității Peștera, județul Constanța. Circulația este îngreunată pe sensul spre București: linia a doua este obstrucționată, iar vehiculele se deplasează cu dificultate pe banda de urgență. În coliziune au fost implicate trei mașini.
Pe autostrada A2, în apropierea localității Peștera din județul Constanța, a avut loc un accident în care au fost implicate trei autoturisme, anunță Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române.
Potrivit ISU Constanța, o persoană a suferit răni ușoare. Traficul se desfășoară cu dificultate, pe prima bandă și pe banda de urgență, deoarece a doua bandă este blocată. Valorile de circulație sunt ridicate, iar autoritățile estimează reluarea normală a traficului în scurt timp.
Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Poliției Române anunță că traficul, în decursul zilei de 17 august 2025, este intens pe principalele artere rutiere care leagă destinațiile turistice de litoral și Valea Prahovei de București.
Pe DN1 Brașov–Ploiești se circulă în coloană între Predeal și Bușteni, pe sensul către Ploiești, iar pe sensul opus, între Poiana Țapului și Bușteni. Aglomerație este raportată și între Nistorești și Comarnic, în ambele direcții.
Pe autostrada A2, valorile de trafic sunt crescute pe sensul Constanța–București, între Medgidia și Fetești. De asemenea, coloane se formează pe DN39, între Agigea și Eforie Nord, pe sensul către Vama Veche, precum și pe sensul opus, între Tuzla și Eforie Nord.
Conducătorii auto sunt sfătuiți să utilizeze rute alternative pentru a evita aglomerația și timpii mari de așteptare.
Pentru DN1 București–Ploiești–Brașov, șoferii pot opta pentru următoarele rute:
Pentru evitarea aglomerației pe A2 Constanța–București, revenind de pe litoral, sunt recomandate următoarele trasee:
Pentru siguranța tuturor participanților la trafic, în contextul creșterii deplasărilor la revenirea din perioada sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Poliţiei Române recomandă șoferilor următoarele măsuri:
Respectarea acestor recomandări contribuie la un trafic mai sigur pentru toți participanții la drum.