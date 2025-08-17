Accident rutier pe DN2: trei autoturisme implicate și mai multe persoane afectate pe sensul Constanța – București

Eveniment rutier pe A2, la kilometrul 172, în apropierea localității Peștera, județul Constanța. Circulația este îngreunată pe sensul spre București: linia a doua este obstrucționată, iar vehiculele se deplasează cu dificultate pe banda de urgență. În coliziune au fost implicate trei mașini.

Câte victime sunt și cum se desfășoară traficul pe A2 după accident?

Pe autostrada A2, în apropierea , a avut loc un accident în care au fost implicate trei autoturisme, anunță Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române.

Potrivit ISU Constanța, o persoană a suferit răni ușoare. Traficul se desfășoară cu dificultate, pe prima bandă și pe banda de urgență, deoarece a doua bandă este blocată. Valorile de circulație sunt ridicate, iar autoritățile estimează reluarea normală a traficului în scurt timp.

Trafic intens spre litoral și Valea Prahovei: autoritățile recomandă rute alternative

Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Poliției Române anunță că traficul, în decursul zilei de 17 august 2025, este intens pe principalele artere rutiere care leagă .

Pe DN1 Brașov–Ploiești se circulă în coloană între Predeal și Bușteni, pe sensul către Ploiești, iar pe sensul opus, între Poiana Țapului și Bușteni. Aglomerație este raportată și între Nistorești și Comarnic, în ambele direcții.

Pe autostrada A2, valorile de trafic sunt crescute pe sensul Constanța–București, între Medgidia și Fetești. De asemenea, coloane se formează pe DN39, între Agigea și Eforie Nord, pe sensul către Vama Veche, precum și pe sensul opus, între Tuzla și Eforie Nord.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să utilizeze rute alternative pentru a evita aglomerația și timpii mari de așteptare.

Rute alternative recomandate pentru DN1 și A2 pentru evitarea aglomerației

Pentru DN1 București–Ploiești–Brașov, șoferii pot opta pentru următoarele rute:

București – Autostrada A3 – Ploiești – Cheia – DN1A – Brașov;

București – Autostrada A1 – Pitești – Câmpulung – DN73 – Râșnov;

București – DN71 – Târgoviște – DN72A – Câmpulung – DN73 – Râșnov;

București – Târgoviște – DN71 – Sinaia.

Pentru evitarea aglomerației pe A2 Constanța–București, revenind de pe litoral, sunt recomandate următoarele trasee:

DN2A Constanța – Hârșova – Slobozia – Urziceni – DN2 – București;

A2 – Fetești sau Drajna – DN3A – Lehliu-Gară – DN3 – Fundulea – București;

DN3 Constanța – Murfatlar – Adamclisi – Ostrov (traversare cu bacul) – Călărași – DN21 Călărași – Drajna – A2 Drajna – București sau, alternativ, din municipiul Călărași: DN3 – Lehliu-Gară – Fundulea – București.

Recomandări pentru conducerea în siguranță în perioadele cu trafic intens

Pentru siguranța tuturor participanților la trafic, în contextul creșterii deplasărilor la revenirea din perioada sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, Centrul e recomandă șoferilor următoarele măsuri:

păstrați o distanță suficientă față de vehiculul din față;

evitați depășirile riscante în coloanele de mașini;

planificați traseul cu atenție și folosiți rute alternative pentru a evita aglomerația;

semnalizați întotdeauna schimbările de bandă sau de direcție după ce v-ați asigurat corespunzător;

pe autostrăzi, semnalizați din timp intenția de schimbare a benzii și conduceți cu atenție sporită; nu folosiți banda de urgență;

evitați orice activitate care vă poate distrage de la condus;

nu conduceți obosiți și nu urcați la volan după consumul de alcool sau substanțe interzise.

Respectarea acestor recomandări contribuie la un trafic mai sigur pentru toți participanții la drum.