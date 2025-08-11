Accident teribil într-un parc de distracții: un carusel plin cu copii s-a prăbușit sub ochii părinților. Video

Șapte copii, cu vârste între trei și 12 ani, au fost răniți după ce caruselul în care se aflau s-a prăbușit. Incidentul s-a petrecut într-un sat din Republica Moldova. La fața locului s-au deplasat două ambulanțe.

Copii răniți de un carusel prăbușit

Incidentul a avut loc în seara zilei de duminică, 10 august, în jurul orei 21.46. Atunci, mai mulți copii se aflau la un din satul Costești, Republica Moldova.

La un moment dat, în timp ce funcționa. Astfel, șapte copii au fost răniți. La fața locului s-au deplasat două ambulanțe. Accidentul s-ar fi produs din cauza depășirii greutății maxime.

„În seara zilei de 10 august curent s-a produs un accident în masă la Costești, raionul Ialoveni, unde s-au defectat piesele unui carusel pe lanțuri destinat copiilor. La ora 21:46 a fost solicitată intervenția ambulanței pentru mai mulți minori care au avut de suferit în urma prăbușirii caruselului.

La fața locului a fost direcționată, în regim de urgență, prima echipă PAMU Costești, care a inițiat trierea pacienților. Potrivit informațiilor preliminare, din cauza supraîncărcării provocate de depășirea greutății maxime admise s-a prăbușit un aparat de joacă, 7 minori cu vârstele cuprinse între 3–12 ani au suferit traumatisme de diferite grade”, conform Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP).

Cinci copii au ajuns la spital

Sursa menționată a mai transmis faptul că echipajele medicale au transportat cinci copii la Institutul Mamei şi Copilului. Victimele au primit îngrijirile medicale necesare. La scurt timp, aceștia au fost externați, conform . De asemenea, specialiștii vin și cu un avertisment pentru părinți.

„Pentru o vacanță frumoasă petrecută în siguranță, echipa IMSP CNAMUP îndeamnă părinții să dea dovadă de mai multă prudență, atenție și responsabilitate în timpul supravegherii constante a copiilor, mai ales în parcurile de distracții sau pe terenurile de joacă, chiar și în locurile aparent sigure”, conform CNAMUP.