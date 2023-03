Accident teribil pe autostradă. O cisternă a explodat, flăcările uriaşe au cuprins mai multe case şi maşini. Video

Un camion de mare tonaj s-a răsturnat în timp ce transporta „un lichid inflamabil” și a fost cuprins complet de flăcări în cel mai grav accident produs sâmbătă pe şoselele din SUA, după cum afirmă autoritățile. Explozia a fost extrem de puternică, iar flăcările uriaşe au cuprins şi zona înconjurătoare.

Accidentul s-a produs în Comitatul Frederick, din statul Maryland, iar în urma incendiului șoferul cisternei a murit. De asemenea, incendiul a fost atât de puternic încât autorităţile au fost nevoite să închidă pentru mai multe ore Route US 15.

Șeful pompierilor din Comitatul Frederick, Tom Coe, a declarat într-o conferință de presă că au fost primite mai multe apeluri referitoare la un incendiu care a cuprins o casă, corelate cu explozia unui vehicul care transporta un lichid inflamabil.

Focul a fost atât de violent încât s-a propagat cu rapiditate în zona adiacentă şoselei astfel încât în total . De asemenea, s-a produs şi un mare incendiu de vegetaţie de-a lungul coridorului US Route 15, au mai transmis autoritățile.

🔴MARYLAND : TANKER TRUCK CRASHED NEXT TO A NEIGHBORHOOD CATCHING HOUSES ON FIRE AND CAUSED AN EXPLOSION IN FREDERICK COUNTY!

Fredrick, Maryland Tanker Truck Fire Explosion caught on Ring Surveillance camera on US15

According to local reports the truck driver made it out safe, and everyone from the neighborhood is also safe.

The fire has been put out.

