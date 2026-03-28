Accident teribil pentru legenda fotbalului mondial! Fanii, șocați când au văzut ce răni are. Foto

ADVERTISEMENT

Fostul mare atacant englez Alan Shearer (55 de ani) a fost implicat într-un accident nefericit în timp ce circula cu bicicleta. Acesta a căzut după ce a lovit o groapă și s-a rănit la mâini și la picioare. Din fericire, Shearer nu se află în stare gravă, imaginile cu rănile suferite fiind postate pe rețelele sociale chiar de fostul atacant al lui Newcastle, care activează momentan ca expert la postul britanic BBC.

Alan Shearer, implicat într-un accident. Ce a transmis englezul

Alan Shearer a dezvăluit pe contul său de Instagram că a căzut de pe bicicletă după ce a lovit o groapă. Fostul mare atacant a postat imagini cu mâinile și picioarele sale, care au fost pline de răni după căzătura dură pe care a suferit-o. Din fericire, rănile sale nu sunt grave, tonul postării lui Shearer nefiind unul în totalitate negativ.

ADVERTISEMENT

„Au. Gropile nu sunt bune când mergi cu bicicleta”, a transmis fostul internațional englez pe . Nu este primul accident de acest fel prin care trece Alan Shearer. În 2017, în timp ce se afla în vacanță în Portugalia, fostul atacant de la Newcastle și Blackburn a căzut de pe bicicletă și și-a rupt încheietura, având nevoie de o operație.

Cine este Alan Shearer

Alan Shearer este cel mai bun marcator din istoria Premier League, reușind să înscrie 260 de goluri în cele 441 de partide jucate în campionatul englez după faimosul rebranding din 1992. Originar din Newcastle, Shearer este considerat drept cel mai important jucător al echipei din orașul natal, pe care a reprezentat-o în perioada 1996-2006, după ce devenise campion al Angliei cu Blackburn.

ADVERTISEMENT

„Coțofenele” au plătit 15 milioane de lire sterline pentru a-l transfera, iar Shearer a devenit la acel moment cel mai scump jucător din istoria fotbalului, record care avea să fie depășit în 1997 de . În perioada 1992-2000, atacantul a reprezentat naționala Angliei, alături de care a fost prezent la 4 turnee finale: EURO 1992, EURO 1996, Cupa Mondială din 1998 și EURO 2000.

ADVERTISEMENT

La ultimul său turneu final, , în timp ce Anglia a fost eliminată. După retragere, Alan Shearer a activat pentru scurt timp ca antrenor, având un mandat de câteva luni pe banca lui Newcastle United, însă s-a dedicat în mare măsură carierei de analist, activând la faimoasa emisiune Match of the Day de la BBC.