Accident urmat de un incendiu, în Constanța. Doi motocicliști, în stare gravă după ce s-au ciocnit. Video

Două persoane au ajuns în stare gravă la spital după ce s-au ciocnit cu motocicletele pe un drum din județul Constanța. Una dintre ele a pierdut controlul într-o curbă și s-a izbit de cealaltă. O motocicletă a fost cuprinsă de flăcări după impact. La fața locului a fost solicitat un elicopter SMURD.

Accident grav cu doi motocicliști

Accidentul a avut loc duminică, la ieșirea din localitatea Rasova spre Aliman. , în vârstă de 36 și 49 de ani, s-au ciocnit violent. Unul dintre ei și s-a izbit de celălalt. Imediat după impact, o motocicletă a fost cuprinsă de flăcări. La scurt timp, echipajele de urgență au fost alertate.

La faţa locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă şi spumă, un echipaj SMURD, elicopterul SMURD şi o ambulanţă a Serviciului Judeţean. Din fericire, cei doi erau conștienți. Reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa au afirmat că victimele au fost evaluate de cadrele medicale.

„Din primele cercetări efectuate a rezultat că, în vreme ce se deplasa pe drumul respectiv, unul dintre motociclişti ar fi pierdut controlul direcţiei într-o curbă, întrând în coliziune cu motocicleta condusă de celălalt. În urma accidentului rutier cei doi motociclişti, de 36 de ani, respectiv 49 de ani, au fost răniţi”, au afirmat poliţiştii.

În ce stare i-au găsit medicii pe cei doi

În urma evaluărilor medicale de la fața locului, s-a stabilit că un motociclist are un traumatism toracic şi o fractură la picior, iar celălalt era confuz şi are fracturi deschise la ambele gambe. Impactul a fost atât de puternic încât cei doi au fost proiectați pe asfalt.

Din cauza rănilor, cei doi nu au putut fi testați cu aparatul etilotest. În acest sens, li se vor preleva probe biologice la spital pentru stabilirea alcoolemiei din sânge. Unul dintre ei a fost transportat la unitatea medicală din Constanța pe cale aeriană, cu un elicopter SMURD. Între timp, pompierii au reușit să stingă flăcările, însă motocicleta a fost distrusă complet.