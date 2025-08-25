News

Accident urmat de un incendiu, în Constanța. Doi motocicliști, în stare gravă după ce s-au ciocnit. Video

Doi motocicliști au ajuns în stare gravă la spital, după ce s-au ciocnit pe un drum din județul Constanța. Impactul a fost atât de puternic încât cei doi au fost aruncați pe asfalt
Codrina Menţel
25.08.2025 | 08:30
Accident urmat de un incendiu in Constanta Doi motociclisti in stare grava dupa ce sau ciocnit Video
Accident urmat de un incendiu, în Constanța. Doi motocicliști s-au ciocnit într-o curbă. Foto: SAJ Constanța/ colaj Fanatik

Două persoane au ajuns în stare gravă la spital după ce s-au ciocnit cu motocicletele pe un drum din județul Constanța. Una dintre ele a pierdut controlul într-o curbă și s-a izbit de cealaltă. O motocicletă a fost cuprinsă de flăcări după impact. La fața locului a fost solicitat un elicopter SMURD.

ADVERTISEMENT

Accident grav cu doi motocicliști

Accidentul a avut loc duminică, la ieșirea din localitatea Rasova spre Aliman. Doi motocicliști, în vârstă de 36 și 49 de ani, s-au ciocnit violent. Unul dintre ei a pierdut controlul într-o curbă și s-a izbit de celălalt. Imediat după impact, o motocicletă a fost cuprinsă de flăcări. La scurt timp, echipajele de urgență au fost alertate.

La faţa locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă şi spumă, un echipaj SMURD, elicopterul SMURD şi o ambulanţă a Serviciului Judeţean. Din fericire, cei doi erau conștienți. Reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa au afirmat că victimele au fost evaluate de cadrele medicale.

ADVERTISEMENT

„Din primele cercetări efectuate a rezultat că, în vreme ce se deplasa pe drumul respectiv, unul dintre motociclişti ar fi pierdut controlul direcţiei într-o curbă, întrând în coliziune cu motocicleta condusă de celălalt. În urma accidentului rutier cei doi motociclişti, de 36 de ani, respectiv 49 de ani, au fost răniţi”, au afirmat poliţiştii.

În ce stare i-au găsit medicii pe cei doi

În urma evaluărilor medicale de la fața locului, s-a stabilit că un motociclist are un traumatism toracic şi o fractură la picior, iar celălalt era confuz şi are fracturi deschise la ambele gambe. Impactul a fost atât de puternic încât cei doi au fost proiectați pe asfalt.

ADVERTISEMENT
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea...
Digi24.ro
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea care a dus la dispariția dinozaurilor, ar putea fi inevitabilă

Din cauza rănilor, cei doi nu au putut fi testați cu aparatul etilotest. În acest sens, li se vor preleva probe biologice la spital pentru stabilirea alcoolemiei din sânge. Unul dintre ei a fost transportat la unitatea medicală din Constanța pe cale aeriană, cu un elicopter SMURD. Între timp, pompierii au reușit să stingă flăcările, însă motocicleta a fost distrusă complet.

ADVERTISEMENT
Sorana Cîrstea, mesaj clar pentru Ion Alexandru Țiriac
Digisport.ro
Sorana Cîrstea, mesaj clar pentru Ion Alexandru Țiriac
Șocant! Unei mămici de 18 ani, statul i-a luat copilul la o oră...
Fanatik
Șocant! Unei mămici de 18 ani, statul i-a luat copilul la o oră după ce a născut. Legea a stârnit controverse și proteste dure
Prima condamnare după protestele ”Turul 2 înapoi”. Ce pedeapsă a primit susținătorul lui...
Fanatik
Prima condamnare după protestele ”Turul 2 înapoi”. Ce pedeapsă a primit susținătorul lui Călin Georgescu care a lovit un jandarm cu pumnul
Curs valutar BNR, luni, 25 august 2025. Ce urmează pentru euro după scăderea...
Fanatik
Curs valutar BNR, luni, 25 august 2025. Ce urmează pentru euro după scăderea de vineri
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Situație dezastruoasă: CFR nu a avut bani pentru avionul de Suedia, așa că...
iamsport.ro
Situație dezastruoasă: CFR nu a avut bani pentru avionul de Suedia, așa că Petrescu a achitat 80.000 de euro! Varga s-a împrumutat încă 100.000 de la un fost jucător pentru a plăti salariile, forțat de UEFA
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la...
viva.ro
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la adresa Ginei Pistol. Fără ezitare, și-a spus părerea sinceră despre ea: „Toate...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut
CNAIR e pericol public! Satul „zidit” de noul drum Târgoviște-Sinaia. Drumarii au ridicat...
Jurnalul.ro
CNAIR e pericol public! Satul „zidit” de noul drum Târgoviște-Sinaia. Drumarii au ridicat parapete în fața curților
„Fratele mai mic al lui Iisus” și cel mai devastator război civil și...
adevarul.ro
„Fratele mai mic al lui Iisus” și cel mai devastator război civil și religios din istoria omenirii. Conflictul care a deschis drumul comunismului în China
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani...
unica.ro
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
CALCUL. Cu cât va plăti mai mult un român care îşi ia credit...
Observatornews.ro
CALCUL. Cu cât va plăti mai mult un român care îşi ia credit pe 30 de ani pentru locuinţă după creşterea TVA
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre...
as.ro
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală...
stiripesurse.ro
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
Sondaj CURS. Cine ar câștiga alegerile la Primăria Capitalei dintre Piedone, Ciprian Ciucu,...
Libertatea.ro
Sondaj CURS. Cine ar câștiga alegerile la Primăria Capitalei dintre Piedone, Ciprian Ciucu, Daniel Băluță și Cătălin Drulă
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
informat.ro
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
Armata obligatorie, dar plătită cu 2.300 de euro pe lună, miercuri se votează...
RTV.NET
Armata obligatorie, dar plătită cu 2.300 de euro pe lună, miercuri se votează proiectul în Parlament
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!