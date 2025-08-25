News

Accident violent în Gorj: un microbuz și un autoturism s-au ciocnit. Nouă persoane au ajuns la spital

Nouă persoane au fost rănite, în urma unui accident rutier în Gorj. Impactul a avut loc între un autoturism și un microbuz
Codrina Menţel
25.08.2025 | 10:19
Accident violent in Gorj un microbuz si un autoturism sau ciocnit Noua persoane au ajuns la spital
Accident violent în Gorj, dintre un microbuz și o mașină. Nouă persoane au ajuns la spital. Foto: gorjonline.ro/ colaj Fanatik

O mașină și un microbuz s-au ciocnit violent în noaptea de dumincă spre luni, în județul Gorj. Nouă persoane au ajuns la spital cu răni. Din fericire, toate victimele au fost conștiente și cooperante. De asemenea, nu au existat persoane încarcerate. Cu toate acestea, medicii i-au transportat la spital pe cei implicați.

Accident cu nouă victime în Gorj

S-a dat alarma în județul Gorj, în  noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 00.00. Un microbuz și o mașină s-au ciocnit violent pe raza localității Câlnic. „Noaptea trecută, în jurul orei 00:00, am fost solicitați să intervenim pentru gestionarea unei situații de urgență generată de un accident rutier cu victime multiple produs între un autoturism și un microbuz pe raza localității Câlnic”, au transmis reprezentanții ISU Gorj.

La fața locului s-au deplasat două autospeciale pentru descarcerare, trei ambulanțe SMURD și o autospecială pentru transport victime multiple din cadrul ISU Gorj. De asemenea, s-au deplasat și trei ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj. Echipajele de salvare au constatat că există nouă persoane rănite.

Este vorba despre trei femei cu vârste între 44 și 50 de ani, dar și șase bărbați cu vârste între 37 și 73 de ani. Cu toții au fost evaluați la fața locului. Ulterior, au fost transportați la spital pentru mai multe investigații medicale suplimentare, a mai transmis sursa menționată.

De asemenea, autocarul a lovit un indicator, însă s-a oprit, într-un final. Între timp, bărbatul aflat la volan era inconștient. Pasagerii, printre care și copii, au coborât panicați pe marginea drumului. Aceștia se întorceau dinspre Skiathos și se îndeptau spre Katerini, acolo unde erau cazați. Nimeni nu a fost rănit, însă șoferul grec a murit.

