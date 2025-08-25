Accident violent în Gorj: un microbuz și un autoturism s-au ciocnit. Nouă persoane au ajuns la spital

O mașină și un microbuz s-au ciocnit violent în noaptea de dumincă spre luni, în județul Gorj. Nouă persoane au ajuns la spital cu răni. Din fericire, toate victimele au fost conștiente și cooperante. De asemenea, nu au existat persoane încarcerate. Cu toate acestea, medicii i-au transportat la spital pe cei implicați.

ADVERTISEMENT

Accident cu nouă victime în Gorj

S-a dat alarma în județul Gorj, în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 00.00. Un violent pe raza localității Câlnic. „Noaptea trecută, în jurul orei 00:00, am fost solicitați să intervenim pentru gestionarea unei situații de urgență generată de un accident rutier cu victime multiple produs între un autoturism și un microbuz pe raza localității Câlnic”, au transmis reprezentanții ISU Gorj.

La fața locului s-au deplasat două autospeciale pentru descarcerare, trei ambulanțe SMURD și o autospecială pentru transport victime multiple din cadrul ISU Gorj. De asemenea, s-au deplasat și trei ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj. Echipajele de salvare au constatat că există nouă persoane rănite.

ADVERTISEMENT

Este vorba despre trei femei cu vârste între 44 și 50 de ani, dar și șase bărbați cu vârste între 37 și 73 de ani. Cu toții au fost evaluați la fața locului. Ulterior, au fost transportați la spital pentru mai multe investigații medicale suplimentare, a mai transmis sursa menționată.

Autocar plin cu turiști români, implicat într-un accident în Grecia

Un . Incidentul s-a petrecut joi seara, în apropiere de orașul Larissa. În vehicul se aflau aproximativ 45 de persoane, dintre care undeva la 25 erau din Cluj, iar alți pasageri din diferite orașe ale României. Martorii susțin că șoferului i s-a făcut brusc rău și a început să conducă haotic, potrivit

ADVERTISEMENT

De asemenea, autocarul a lovit un indicator, însă s-a oprit, într-un final. Între timp, bărbatul aflat la volan era inconștient. Pasagerii, printre care și copii, au coborât panicați pe marginea drumului. Aceștia se întorceau dinspre Skiathos și se îndeptau spre Katerini, acolo unde erau cazați. Nimeni nu a fost rănit, însă șoferul grec a murit.