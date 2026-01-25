Accidentare cumplită în Petrolul – Farul 0-1. Jucătorul a urlat de durere. FOTO

ADVERTISEMENT

Scene teribile pe finalul meciului dintre Petrolul Ploiești și Farul Constanța. Jakub Vojtus, atacantul echipei de la malul mării, a suferit o accidentare extrem de dureroasă. Fotbalistul a fost scos de pe teren, iar imaginile au arătat suferința prin care a trecut slovacul.

Accidentare horror în Petrolul – Farul 0-1

În minutul 86, Jakub Vojtus a încercat să atace mingea, însă și-a calculat prost pașii. Atacantul celor de la Farul Constanța a călcat strâmb și și-a dat seama instant că a suferit o accidentare destul de gravă, care l-ar putea ține departe de teren.

Fotbalistul a fost înlocuit de Ianis Zicu cu Dan Sîrbu. Vojtus a mers pe banca de rezerve și a țipat de durere. Jucătorul va fi consultat de medici și va primi un diagnostic clar după accidentarea suferită în meciul cu Petrolul.

Vârful din Slovacia a jucat 14 meciuri în acest sezon de SuperLiga și a reușit să marcheze un gol. În România a mai evoluat la Rapid București, CFR Cluj și Unirea Slobozia.

Farul Constanța, în cărți pentru play-off în Superliga României

Echipa lui Ianis Zicu s-a impus cu scorul de 1-0, Victor Dican fiind cel care a trimis mingea în poartă în minutul 4. Prahovenii au încercat să egaleze și au ratat ocazii mari, însă nu au obținut nici măcar un punct.

După acest succes, Farul Constanța se apropie de locurile care garantează prezența în play-off-ul SuperLigii, însă echipa de la malul mării este obligată să facă un final de sezon regulat perfect pentru a prinde top 6. Petrolul, în schimb, se află în partea de jos a clasamentului.