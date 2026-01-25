Sport

Accidentare cumplită în Petrolul – Farul 0-1. Jucătorul a urlat de durere. FOTO

Scene dramatice în Petrolul – Farul! Jakub Vojtus s-a accidentat grav pe finalul meciului de la Ploiești. Echipa din Constanța a câștigat cu 1-0 și se apropie de play-off.
Alex Bodnariu
25.01.2026 | 16:45
Accidentare cumplita in Petrolul Farul 01 Jucatorul a urlat de durere FOTO
Accidentare horror în Petrolul - Farul 0-1. Foto: captură Prima Sport.
Scene teribile pe finalul meciului dintre Petrolul Ploiești și Farul Constanța. Jakub Vojtus, atacantul echipei de la malul mării, a suferit o accidentare extrem de dureroasă. Fotbalistul a fost scos de pe teren, iar imaginile au arătat suferința prin care a trecut slovacul.

În minutul 86, Jakub Vojtus a încercat să atace mingea, însă și-a calculat prost pașii. Atacantul celor de la Farul Constanța a călcat strâmb și și-a dat seama instant că a suferit o accidentare destul de gravă, care l-ar putea ține departe de teren.

Fotbalistul a fost înlocuit de Ianis Zicu cu Dan Sîrbu. Vojtus a mers pe banca de rezerve și a țipat de durere. Jucătorul va fi consultat de medici și va primi un diagnostic clar după accidentarea suferită în meciul cu Petrolul.

Vojtus este atacantul de bază al celor de la Farul Constanța. Vârful din Slovacia a jucat 14 meciuri în acest sezon de SuperLiga și a reușit să marcheze un gol. În România a mai evoluat la Rapid București, CFR Cluj și Unirea Slobozia.

Accidentare horror în Petrolul - Farul 0-1. Jakub Vojtus a fost înlocuit imediat. Foto: captură Prima Sport.
Farul Constanța, în cărți pentru play-off în Superliga României

Farul Constanța s-a impus la limită în meciul de pe stadionul „Ilie Oană”. Echipa lui Ianis Zicu s-a impus cu scorul de 1-0, Victor Dican fiind cel care a trimis mingea în poartă în minutul 4. Prahovenii au încercat să egaleze și au ratat ocazii mari, însă nu au obținut nici măcar un punct.

După acest succes, Farul Constanța se apropie de locurile care garantează prezența în play-off-ul SuperLigii, însă echipa de la malul mării este obligată să facă un final de sezon regulat perfect pentru a prinde top 6. Petrolul, în schimb, se află în partea de jos a clasamentului.

