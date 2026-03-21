Accidentare de ultim moment la echipa națională înainte de barajul Turcia – România. Mircea Lucescu a ales deja înlocuitorul, decizie foarte surprinzătoare

O nouă convocare surpriză la echipa națională din cauza unei accidentări de ultim moment. Cine este jucătorul din play-off care se alătură lotului pregătit de Mircea Lucescu pentru barajul Turcia - România.
Mihai Dragomir
21.03.2026 | 20:46
Accidentare de ultim moment la echipa nationala inainte de barajul Turcia Romania Mircea Lucescu a ales deja inlocuitorul decizie foarte surprinzatoare
Convocare de urgență la echipa națională a României. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Mircea Lucescu (80 de ani) a acționat imediat după ce unul dintre jucătorii convocați inițial la echipa națională pentru barajul Turcia – România s-a accidentat. Vezi pe Fanatik.ro numele surprinzător venit din play-off să ajute „tricolorii” la o calificare istorică la CM 2026.

Mircea Lucescu l-a convocat pe Cătălin Căbuz la echipa națională pentru barajul Turcia – România

Naționala României joacă pe 26 februarie în deplasare barajul contra Turciei pentru calificarea la CM 2026. „Tricolorii” au o misiune dificilă, iar lotul pe care Mircea Lucescu trebuie să se bazeze este format din 26 de jucători. „Il Luce” a fost nevoit însă să facă o nouă convocare, după ce unul dintre fotbaliștii chemați s-a accidentat în ultimul moment.

Mai exact, Mihai Popa (25 de ani), portarul de la CFR Cluj, s-a accidentat. Cum staff-ul medical al echipei naționale a constatat că recuperarea acestuia nu se va face la timp, Mircea Lucescu l-a convocat în schimb pe Cătălin Căbuz (29 de ani), portarul revelației FC Argeș. Iată anunțul făcut de echipa națională în mediul online.

„𝐌𝐨𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞 î𝐧 𝐥𝐨𝐭𝐮𝐥 𝐑𝐨𝐦â𝐧𝐢𝐞𝐢 pentru meciurile din play-off de calificare la Campionatul Mondial! Mihai Popa s-a prezentat la lot cu o problemă musculară, iar staff-ul medical a hotărât că nu va putea fi recuperat în timp util. În aceste condiții, selecționerul Mircea Lucescu l-a convocat pe Cătălin Căbuz, de la FC Argeș”, este mesajul de pe pagina oficială de Facebook a echipei naționale a României.

Mihai Popa abia aștepta să meargă la echipa națională. Ce a spus portarul lui CFR Cluj după victoria cu Rapid

Mihai Popa a avut o nouă evoluție bună pentru CFR Cluj. Jucătorul de 25 de ani a menținut poarta intactă contra Rapidului, reușind să-și salveze echipa cu o intervenție excelentă la un șut de la distanță din partea lui Răzvan Onea. După meci, Popa a punctat, printre altele, și faptul că urma să să alăture lotului echipei naționale, convocare pe care o așteptase cu mare interes.

„Orice copil visează la asta, de când te apuci de fotbal visezi să joci pentru naționala ta, pentru țara ta. Cred că avem șanse, este un meci împotriva Turciei, se poate întâmpla orice. Avem șansele noastre, mergem acolo să câștigăm”, spunea Mihai Popa după CFR Cluj – Rapid 1-0.

  • 850.000 este cota de piață a lui Cătălin Căbuz
  • 3 este numărul convocărilor la naționala U21
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
