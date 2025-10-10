Accidentare de ultimă oră la FCSB! “Azi a ieșit din antrenament”. Exclusiv

FCSB a avut, în acest start de sezon, probleme serioase cu accidentările. Elias Charalambous nu s-a putut baza pe jucători precum Alibec, Bîrligea sau Adrian Șut, iar acum Mihai Stoica a anunțat că Valentin Crețu a părăsit antrenamentul după ce a acuzat dureri medicale.

Vali Crețu a ieșit accidentat din ultimul antrenament

, Mihai Stoica a dezvăluit că problemele medicale la FCSB nu s-au terminat. După ce jucători precum Alibec și Adrian Șut au revenit în angrenajul echipei, .

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a transmis că fundașul dreapta a părăsit ultimul antrenament prematur, după ce a acuzat câteva dureri medicale. Pe de altă parte, Mihai Stoica a anunțat că Mihai Lixandru a început să se antreneze, iar mijlocașul este așteptat la pregătirea cu toată echipa în săptămâna ce urmează.

„(n.r. – Ce mai e pe la FCSB?) Deocamdată, nu e mare lucru. Cercel și-a revenit. Crețu mai are niște probleme, a ieșit azi din antrenament. A acuzat niște dureri.

Lixandru a început să se antreneze, este la a 3-a zi în care se antrenează. Probabil că la sfârșitul săptămânii viitoare va intra și el cu echipa. Chiar l-am întrebat alaltăieri, zicea că nu mai are absolut niciun fel de problemă, ci doar când se mai întinde simte o mică jenă”, a declarat Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.

MM Stoica, încântat de atitudinea lui Mihai Lixandru

Mihai Stoica a mărturisit că este încântat de atitudinea de care dă dovadă Mihai Lixandru. În ciuda faptului că a trecut prin accidentări grave în ultimul an, mijlocașul a rămas în permanență cu zâmbetul cu bune, iar energia sa pozitivă a fost transmisă constant în rândul colegilor.

„Ce e important, iar el este un exemplu pentru foarte mulți fotbaliști… Copilul acesta a trecut în ultimul an prin foarte multe momente înfiorătoare. A fost convocat la echipa națională, titular la FCSB și s-a accidentat grav, ligamente încrucișate, la Salonic. Asta după ce a fost convocat la echipa națională și a făcut o entorsă gravă înainte de prezentare.

Toate s-au aranjat într-un final, doar că acum a fost operat de apendicită în Olanda… Ce a avut tot timpul? Zâmbetul nu i-a plecat de pe față! Asta le spun multora, în primul rând lui Pantea, ca să bage la cap, că există fotbaliști care chiar dacă trec o perioadă nasoală și sunt chinuiți, nu o arată! Sunt tot timpul zâmbitori și atrag energie pozitivă! Când ești tot timpul încruntat, atunci atragi energii negative”, a completat Mihai Stoica.

Vali Crețu, din nou accidentat la FCSB

Nu este pentru prima oară când Valentin Crețu întâmpină probleme în acest sezon la FCSB. Fundașul lateral dreapta a fost indisponibil și în perioada 2-29 septembrie, când a suferit o fisură la un metatarsian.

În ciuda perioadei în care a fost accidentat, Valentin Crețu a acumulat deja 12 partide în acest sezon în tricoul roș-albaștrilor. De menționat este faptul că fundașul a bifat 9 meciuri în cupele europene, postul său fiind folosit, de obicei, pentru a acoperi regula U21 în SuperLiga.

175.000 de euro este cota de piață a lui Vali Crețu

219 partide, 1 gol și 16 pase decisive a acumulat fundașul la FCSB