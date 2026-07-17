Accidentare de ultimă oră la FCSB! Un titular s-a lovit la antrenament și ratează meciul cu FC Argeș

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FCSB va primi vizita lui FC Argeș în prima etapă a noului sezon de SuperLiga. Fosta campioană se confruntă cu probleme de efectiv înaintea meciului cu piteștenii. Un titular s-a accidentat la antrenament și a devenit indisponibil.

Mihai Popescu s-a accidentat înainte de FCSB – FC Argeș

, un alt jucător de la FCSB se confruntă cu probleme medicale și a devenit indisponibil pentru partida cu FC Argeș, care are loc vineri, 17 iulie, în Ghencea, de la ora 21:30. Conform , Mihai Popescu (33 de ani) s-a accidentat la unul dintre antrenamentele roș-albaștrilor.

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Potrivit sursei menționate anterior, nu se știe cât este de gravă problema stoperului de la FCSB, dar cert este că nu va putea juca împotriva lui FC Argeș. În locul său, cel mai probabil, va fi folosit Andre Duarte. În sezonul trecut, FCSB a pierdut ambele meciuri cu piteștenii din sezonul regulat. Echipa lui Bogdan Andone s-a impus cu 2-0 pe Arena Națională și cu 1-0 la Mioveni.

Mihai Popescu a lipsit 6 luni de pe gazon, după ce, în octombrie 2025, a suferit o accidentare cumplită: ruptură de ligament încrucișat la genunchiul stâng în meciul România – Austria 1-0. și a fost unul dintre cei mai buni jucători de la FCSB în finalul sezonului 2025-2026. Drept răsplată, Gigi Becali i-a prelungit contractul lui Mihai Popescu.

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Ce absențe mai are FCSB pentru meciul cu FC Argeș

Gigi Becali și Mihai Stoica au promis o campanie spectaculoasă de transferuri la FCSB, dar, până, acum, la gruparea roș-albastră au ajuns doar Ronny Labonne și Eddy Gnahore. Astfel, Marius Baciu (51 de ani) va avea probleme în a alcătui un prim „11” competitiv la partida cu FC Argeș, prima din noul sezon de SuperLiga. FCSB nu poate conta pe accidentații Siyabonga Ngezana, David Miculescu și Mihai Popescu, în timp ce Ofri Arad este incert. Totodată, Joao Paulo va lipsi și el de la FCSB, deoarece se află încă în vacanță după participarea cu Insulele Capului Verde la CM 2026.