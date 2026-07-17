Sport

Accidentare de ultimă oră la FCSB! Un titular s-a lovit la antrenament și ratează meciul cu FC Argeș

Marius Baciu a primit o lovitură dură înaintea meciului FCSB - FC Argeș din prima etapă a SuperLigii. Un titular al roș-albaștrilor s-a lovit la antrenament și va rata debutul de campionat
Cristian Măciucă
17.07.2026 | 13:00
Accidentare de ultima ora la FCSB Un titular sa lovit la antrenament si rateaza meciul cu FC Arges
ULTIMA ORĂ
FCSB, absență importantă pentru meciul cu FC Argeș. Un titular s-a accidentat și ratează startul SuperLigii. FOTO: sportpictures.eu
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FCSB va primi vizita lui FC Argeș în prima etapă a noului sezon de SuperLiga. Fosta campioană se confruntă cu probleme de efectiv înaintea meciului cu piteștenii. Un titular s-a accidentat la antrenament și a devenit indisponibil.

Mihai Popescu s-a accidentat înainte de FCSB – FC Argeș

După Ofri Arad (27 de ani), care s-a accidentat pe finalul cantonamentului din Olanda, un alt jucător de la FCSB se confruntă cu probleme medicale și a devenit indisponibil pentru partida cu FC Argeș, care are loc vineri, 17 iulie, în Ghencea, de la ora 21:30. Conform digisport.ro, Mihai Popescu (33 de ani) s-a accidentat la unul dintre antrenamentele roș-albaștrilor.

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Potrivit sursei menționate anterior, nu se știe cât este de gravă problema stoperului de la FCSB, dar cert este că nu va putea juca împotriva lui FC Argeș. În locul său, cel mai probabil, va fi folosit Andre Duarte. În sezonul trecut, FCSB a pierdut ambele meciuri cu piteștenii din sezonul regulat. Echipa lui Bogdan Andone s-a impus cu 2-0 pe Arena Națională și cu 1-0 la Mioveni.

Mihai Popescu a lipsit 6 luni de pe gazon, după ce, în octombrie 2025, a suferit o accidentare cumplită:  ruptură de ligament încrucișat la genunchiul stâng în meciul România – Austria 1-0. Fundașul central a revenit însă mai puternic și a fost unul dintre cei mai buni jucători de la FCSB în finalul sezonului 2025-2026. Drept răsplată, Gigi Becali i-a prelungit contractul lui Mihai Popescu.

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Ce absențe mai are FCSB pentru meciul cu FC Argeș

Gigi Becali și Mihai Stoica au promis o campanie spectaculoasă de transferuri la FCSB, dar, până, acum, la gruparea roș-albastră au ajuns doar Ronny Labonne și Eddy Gnahore. Astfel, Marius Baciu (51 de ani) va avea probleme în a alcătui un prim „11” competitiv la partida cu FC Argeș, prima din noul sezon de SuperLiga. FCSB nu poate conta pe accidentații Siyabonga Ngezana, David Miculescu și Mihai Popescu, în timp ce Ofri Arad este incert. Totodată, Joao Paulo va lipsi și el de la FCSB, deoarece se află încă în vacanță după participarea cu Insulele Capului Verde la CM 2026.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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