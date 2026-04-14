Accidentare de ultimă oră la Rapid, după meciul cu FC Argeş: “Urmează să facă investigaţii medicale!”

14.04.2026 | 17:00
Rapid – FC Argeș, din etapa a 4-a a play-off-ului SuperLigii, s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Pe un stadion în care s-au aflat doar 2.000 de copii, însoțiți de părinți, elevii lui Costel Gâlcă nu au reușit să se impună și au ajuns astfel la doar un punct obținut în ultimele trei partide. Mai mult decât atât, un jucător a acuzat probleme medicale și a fost înlocuit prematur în duelul cu piteștenii.

Pașcanu, ieșit accidentat în remiza cu FC Argeș

În minutul 80 al meciului dintre Rapid și FC Argeș, spre surprinderea tuturor, Alex Pașcanu a fost înlocuit cu Denis Ciobotariu. Fanii s-au întrebat la acel moment dacă Costel Gâlcă a făcut o schimbare tactică, ori dacă fundașul central este accidentat. Robert Niță, apropiat al conducerii din Giulești, dar și analist la FANATIK SUPERLIGA, a dezvăluit ce se întâmplă cu Pașcanu.

Mai exact, înlocuirea lui Alexandru Pașcanu s-a produs după ce acesta a simțit o încărcătură musculară. Pentru a nu risca agravarea accidentării, fundașul a „ridicat mâna” și a cerut să fie înlocuit. Robert Niță a dezvăluit că Pașcanu va fi supus unor investigații suplimentare pe parcursul zilei de marți, 14 aprilie, la doar o zi după remiza dintre Rapid și FC Argeș. Costel Gâlcă speră ca veștile să fie bune, în contextul în care giuleștenii se deplasează în etapa viitoare pe Ion Oblemenco, pentru duelul cu Universitatea Craiova.

„Nu a fost o schimbare tactică în momentul înlocuirii lui Pașcanu și nici una cauzată de evoluția jucătorului. El a simțit o încărcătură, o crampă musculară. Pentru a nu forța și a nu risca agravarea accidentării, s-a luat decizia ca Pașcanu să fie înlocuit. El a făcut un semn și a ieșit prin spatele porții. Este vorba despre o încărcătură musculară, o crampă. La 0-0, acasă, ce faci? Schimbi fundașii centrali? Nu, este vorba de o problemă musculară, iar pentru a nu fi agravată, s-a luat decizia de a fi schimbat. Astăzi, Pașcanu va merge să facă investigații medicale”, a dezvăluit Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

Alexandru Pașcanu, om de bază la Rapid

Alexandru Pașcanu (27 de ani) a ajuns la Rapid în urmă cu două sezoane, când giuleștenii au plătit nu mai puțin de 350.000 de euro celor de la Ponferradina în schimbul serviciilor jucătorului. Experiența internațională a fundașului și-a spus imediat cuvântul, astfel că evoluțiile lui Pașcanu au impresionat în SuperLiga, lucru care a dus la convocarea și debutul său la echipa națională a României.

În actuala stagiune, fundașul a bifat 25 de partide în tricoul Rapidului și a reușit să marcheze patru goluri. Titular în toate cele patru meciuri din play-off, Alexandru Pașcanu speră ca problemele musculare să fie rezolvate până la derby-ul cu Universitatea Craiova din etapa a 5-a a competiției. În caz contrar, Costel Gâlcă se va baza, cel mai probabil, pe serviciile lui Ciobotaru sau, de ce nu, pe cele ale lui Leo Bolgado.

  • 1,3 milioane de euro este cota lui Pașcanu
  • 59 de meciuri și 7 goluri a adunat fundașul la Rapid
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
